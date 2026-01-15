La otra mirada de la procesión de la Divina Pastora: Un recorrido cargado de agradecimiento

Cada 14 de enero la Divina Pastora sale de su santuario, ubicado en Santa Rosa, para recorrer junto a su pueblo las calles de Barquisimeto. Es normal encontrar a personas que por fe y amor a la virgen acompañan a la sagrada imagen hasta que llega a la Catedral de Barquisimeto; sin embargo, hay otro grupo de personas que hace el recorrido con una motivación distinta: el agradecimiento por algún favor concedido.

Durante la visita número 168 de la Divina Pastora a Barquisimeto el equipo periodístico de LA PRENSA DE LARA conversó con algunas de las personas que están “pagando sus promesas” a la virgen. En sus declaraciones las personas mostraban un profundo agradecimiento recordando el milagro como si se tratase de un evento reciente.

Lleva a una pequeña Divina Pastora

Doris Montero fue uno de los testimonios aportados durante el recorrido. La señora de 70 años viste, desde hace tres años, a su nieta con un traje de pastorcita en honor a la virgen. Montero recuerda que, cuando su nieta tenía 7 años, la mordió un perro causando graves heridas.

“Le prometí a la virgen que si salía con bien estaríamos aquí cada año”, dice visiblemente emocionada. Montero no recuerda el momento exacto en el que empezó su amor por la Divina Pastora, pero sí recuerda que, desde pequeña, iba a la procesión mostrando un amor que ha intentado transmitir a su familia.

Lleva el peso con orgullo

José Omar Pérez es otro de los relatos que conocidos durante la procesión. Desde hace 14 años el hombre camina con una cruz y comenta que la virgen le ha hecho varios milagros. Actualmente tiene problemas con su visión pero sigue caminando con fe, esperando que, en algún momento, la virgen le restituya su visión.

Como estas son cientos de miles de personas que tienen algo que contar sobre milagros recibidos y solicitados a la virgen. Las edades varían, desde muy pequeños hasta adultos mayores quienes aseguran que, cada favor concedido es una muestra de amor y cuidado.

Pasos firmes guían su camino

“Yo tuve un accidente hace más de 18 años y desde entonces camino a la virgen descalzo. Vengo con mis hijos porque trato de enseñarles lo buena y bondadosa que es”, menciona Argenis Aranguren, otro de los peregrinos andando en la procesión.

El hombre asegura que no le importan las piedras, la basura o la caliente que esté el pavimento. En su mente no hay nada más importante que poder cumplir con su palabra porque entiende que ha recibido una gracia inmerecida.

Al final cada creyente expresa por medio de sus obras un amor y devoción por la virgen que no es tan especial con otra figura religiosa, una acción que confirma lo que, internamente, cada larense sabe desde el mismo momento en el que nace: el amor por la Divina Pastora es como la fe, no hay que entenderla, hay que sentirla.