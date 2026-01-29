Oliver Matos: El prodigio larense que destaca en EE. UU. con un coeficiente intelectual de 146

Oliver Matos Reyes es un niño larense de 11 años, originario de Barquisimeto, que ha captado la atención de la comunidad educativa en Estados Unidos tras obtener resultados excepcionales en sus evaluaciones de inteligencia.

Residente en el país norteamericano junto a su familia, Oliver se sometió a una serie de siete pruebas de intelecto, consideradas entre las más rigurosas del sistema estadounidense. Los resultados arrojaron un coeficiente intelectual (CI) de 146, cifra que lo sitúa en el rango de superdotación y que, además, representa uno de los niveles más elevados para su grupo de edad registrados en el país.

Un gran desarrollo temprano

Para sus padres, Ann Reyes y Alirio Matos, este logro académico confirma señales de excepcionalidad que se manifestaron desde sus primeros años. Según han relatado, Oliver demostraba una fluidez lectora avanzada apenas a los 2 años y medio de edad.

Posteriormente, a los 5 años, ya tenía la capacidad de localizar países y sus respectivas capitales en un globo terráqueo con precisión. Esto motivó a su familia a buscar programas académicos especializados y adaptados para potenciar sus capacidades intelectuales desde temprana edad, demostrando así también que el óptimo desarrollo de las capacidades va de la mano del apoyo de los padres.

Crédito: Imagen generada con IA.

Perfil académico y aspiraciones futuras de Oliver Matos

Más allá de los resultados cuantitativos, Oliver ha destacado en el entorno escolar por su habilidad en la resolución de conflictos mediante el diálogo constructivo y por su interés en diversas áreas del conocimiento. Es descrito como un apasionado de la historia, la geografía mundial y la oratoria.

En cuanto a sus metas a largo plazo, el joven larense tiene el objetivo de formarse profesionalmente en las áreas de Derecho y Economía. Actualmente, su familia se encuentra gestionando el acceso a recursos y apoyo especializado que le permitan continuar desarrollando su potencial cognitivo de manera integral.

Talento infantil venezolano

El caso de Matos Reyes no es el único que ha puesto en evidencia el talento joven de Venezuela en el ámbito internacional recientemente. Durante 2025, Mateo Gabriel Pérez, de 7 años, logró la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría (IGOC), un certamen organizado de forma virtual desde Indonesia por el Centro de Organización para STEM de Olimpiadas (OSCO).

Estos logros subrayan una tendencia de desempeños destacados de estudiantes venezolanos en competencias y evaluaciones de alto nivel alrededor del mundo.