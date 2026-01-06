La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 7 enero 2026
Locales

Moverse en «rutas» cuesta hasta $20 al mes

El transporte público en Barquisimeto representa un gasto mensual crítico de entre 20 y 25 dólares para trabajadores y estudiantes, quienes deben usar hasta cuatro unidades diarias para cumplir con sus rutinas.

Euseglimar González
Del transporte público depende la mayoría de trabajadores y estudiantes que lo utilizan para moverse a sus actividades diarias. Para muchos, el traslado representa uno de los gastos fijos más significativos del mes, porque ronda los 20 dólares.

Bárbara Rodríguez, habitante de El Manzano, al sur de Barquisimeto, describió que para ella es un reto poder trasladarse hasta su lugar de trabajo, debido al costo del pasaje y es que a diario puede llegar a pagar alrededor de 320 bolívares.

«Al mes puedo gastar alrededor de 6.400 bolívares; es decir, que estamos hablando de 20 dólares (tasa BCV del momento), pero eso puede llegar a ser más dinero porque si salgo tarde y no hay rutas para mi casa me toca pagar un rapidito que va de 1 a 2 dólares», comentó Bárbara, quien trabaja en una empresa de la Zona Industrial I.

Moverse requiere utilizar hasta cuatro unidades al día

Usuarios consultados por el Diario de Lara, La Prensa, indicaron que en promedio utilizan hasta cuatro unidades al día, dos para trasladarse en la mañana y dos para regresar en la tarde. Al hacer el cálculo mensual, el gasto oscila entre 20 y 25 dólares, a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

La situación es más compleja para quienes viven en Cabudare (Palavecino), al norte o sur de Barquisimeto, como el caso de Rodríguez porque los recorridos suelen ser más extensos y deben tomar varias busetas para llegar a sus destinos.

«No es sólo invertir en tiempo, porque debemos salir temprano de nuestras casas, sino que también debemos guardar gran parte de nuestros ingresos mensuales para los pasajes y sin agregar que algunos deben trasladarse con sus hijos», comentó Yosdalys Rodríguez, pasajera.

Yosdalys indicó que ella reside en El Ujano, al noreste de Barquisimeto, y trabaja en Santa Rosa, por lo que requiere $15 al mes para transporte.

Fiscalización y renovación de flota son necesarios para mejorar el servicio de transporte
