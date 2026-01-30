Formar a docentes es clave para frenar la violencia escolar

La formación de docentes y trabajadores del sector educativo es fundamental para identificar la violencia escolar, la que ha escalado en los últimos tiempos, según lo explicó la profesora Luisa Pernalete, docente jubilada de Fe y Alegría, y asesora del Programa Madres Promotoras de Paz.

Pernalete destacó que en las instituciones educativas se debe velar por mantener una convivencia pacífica; sin embargo, advirtió que muchos niños y jóvenes que atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar trasladan ese comportamiento a los espacios escolares.

Preparar a los trabajadores del sector educativo va más allá del contenido académico. Especialistas consultados por el Diario de Lara, LA PRENSA, explicaron que al personal deben dotarlos de herramientas para manejar conflictos sin violencia y generar espacios de diálogo dentro del aula.

«Es en ese momento en el que los docentes y todos los trabajadores deben identificar cuándo se trata de violencia y el tipo de comportamiento que tiene el estudiante hacia sus compañeros», comentó Pernalete.

Instituciones como el Ministerio Público, Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) y Defensoría Pública han llevado talleres a las casas de estudios, pero los especialistas han indicado que es necesario que cubran más espacios.

¿Cómo identificar la violencia escolar?

La violencia escolar no se expresa de una sola manera. En las aulas se han registrado casos que van desde la violencia verbal, como insultos o burlas, hasta la psicológica que abarca la exclusión, pero también se suma en algunos casos la violencia física visible y el bullying, que ha sido una de las más preocupantes a nivel mundial, por ser repetitiva y silenciosa, puede darse de manera presencial y en redes sociales.

A este escenario se suma el uso excesivo de celulares, videojuegos y también las redes sociales, un factor que, según la psicóloga Bárbara Cerón, los lleva a percibir un mundo distorsionado y cuando salen de él, los niños y adolescentes tienden a irritarse o creer que pueden imitar el mundo de las pantallas en el mundo real, pero al darse cuenta de que no es así, existe la frustración y tienen conductas agresivas.

«Cuando un niño pasa muchas horas frente al celular se distorsiona su realidad y pierde contacto con su ubicación en el aquí y el ahora. También puede suceder que evadan o intenten ocultar sus emociones, utilizando las pantallas para distraer la emoción», comentó Cerón.

Afirmó que hay videojuegos que utilizan la violencia para avanzar o sobrevivir en la plataforma, eso hace que niños y adolescentes crean que por medio de la violencia pueden lograr lo que quieran.

Con eso concuerda la profesora Pernalete y destacó que en las instituciones educativas, también se están dando casos de ciberviolencia, que es una forma de acoso, amenaza, humillación o daño perpetrado a través de tecnologías digitales (redes sociales, mensajería, juegos), con el fin de atemorizar a una persona.

La psicóloga resaltó que el uso de videojuegos constantemente disminuye la empatía, capacidad cognitiva y emocional de comprender las emociones, pensamientos y perspectivas de otra persona.

Además, Laura Igarra, docente y presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara, expresó que los estudiantes reflejan lo que aprenden en casa y fuera de casa. Sostuvo que lo que ven en redes sociales sin control, lo aplican en las instituciones educativas a través de sus comportamientos y actitudes.

Docentes y hogar deben trabajar de la mano

Para Clara Bravo, vicepresidenta de la Asociación de Orientadores de Lara, la familia es un agente socializador y por ende la primera escuela de valores, como el respeto. Dijo que cuando los docentes evalúan la agresividad de los niños se encuentran con familias disfuncionales y que carecen de valores.

Bravo resaltó que se tiene que trabajar con el estudiante, tratarlo con amor, respeto y comunicación. «El docente dentro del aula debe ser empático y mantener un clima agradable para evitar la violencia entre los niños».

Destacó que la escuela y la familia van de la mano, porque son los padres los que educan y las instituciones enseñan.