En Lara trabajadores exigen mejores condiciones salariales

Trabajadores han alzado su voz durante la jornada de este primero de mayo, con la intención de solicitar al Ejecutivo nacional la reconsideración de la medida anunciada la tarde del jueves, 30 de abril, en la que no se incrementa el salario mínimo, sino el bono de guerra económica, proponiendo una estrategia racional al manejo de tipo de cambio.

Para el economista, Carlos Ñáñez, esta propuesta consistiría en tener disciplina fiscal, financiando el déficit público que es la situación en la que los gastos de un gobierno superan sus ingresos durante un período determinado, generalmente un año fiscal, a través del mejor aprovechamiento de los ingresos por los impuestos, particularmente el ISLR y dejar de monetizar el déficit fiscal.

“No se puede hablar de aumento salarial porque en el país eso no se efectuó, lo que vimos en días anteriores fue el incremento de los bonos, cuya incidencia en el salario no existe, los salarios deben estar asociados a sus tipos de cambios, cuando se asocia al salario un bono es porque el valor del salario no alcanza”, expuso el experto.

Ñáñez detalla también que existe un desbalance entre la política salarial y la política cambiaria, por lo que sugiere la actualización de tabuladores partiendo de la realidad del país.

Aumento de los bonos no llena las expectativas de los trabajadores

Las manifestaciones de la fuerza trabajadora del estado Lara se hizo sentir en dos puntos de la ciudad, la plaza Altagracia y la Catedral de Barquisimeto, donde los presentes exhortaron al presidente, Nicolás Maduro, a revisar sus políticas económicas para que los trabajadores puedan mejorar su condición de vida, ya que devengar un sueldo de $1.40 al mes no es suficiente.

Alcides Pérez, miembro del movimiento “Unidos por el agua y los derechos humanos”, manifestó que el aumento de los bonos indexados no llena las expectativas del sector trabajador. Por su parte, Déborah de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de UCLA (Apucla), recalcó que el gobierno no debe hacerse el sordo ante el eco nacional de insatisfacción por el ingreso laboral.

Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados de la educación de Lara, dijo que la solicitud es la reivindicación salarial, gozar de una sólida seguridad social y económica en el país. Blanca Terán, presidenta de Aproupel, invitó al Ejecutivo a continuar las negociaciones en la mesa tripartita.