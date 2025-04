Ajuste de pasaje entre quejas de choferes y usuarios

La tarifa mínima de Bs. 23 y máxima de Bs. 25 para el pasaje urbano y la mínima de Bs. 23 y máxima de Bs. 50 para rutas suburbanas, publicada en Gaceta Oficial 43.114 y que se aplica desde este 28 de abril generó el pronunciamiento del sindicato bolivariano automotor que solicita una revisión porque no está anclada al dólar y consideran que no cubre las necesidades del sector. Algunos usuarios sienten que se adelantaron a una posible medida de ajuste salarial y no tomaron en cuenta las limitaciones para que el cobro sea exacto.

Ayer varios representantes del sindicato bolivariano automotor se concentraron en El Obelisco de Barquisimeto, donde Alí Terán reiteró el llamado al Ejecutivo nacional para que reconsidere esta medida, dice que la dirigencia que los representó en la consulta no tomaron en cuenta que el sector transporte no está anclado a la divisa y la estimación inicial era de $0.40. «Tenemos dificultad para mantenernos, con 35 a 40% del parque automotor con fallas», dijo.

Usuarios inconformes con aumento de pasaje

Varios usuarios coincidieron que es un golpe para el gasto diario. «Esto fue muy apresurado porque seguimos con el mismo salario y ese monto siempre terminarán redondeando», señaló Glenda Díaz. La costurera Josefa Leal dijo que es difícil para quienes pagan hasta cuatro pasajes a diario. Además, conocen que algunos rapiditos ya cobran Bs. 40 y es muy difícil para los usuarios.