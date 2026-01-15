La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

viernes, 16 enero 2026
viernes, 16 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Locales

Comunidades de Emaús y Samuel se encomiendan a la Divina Pastora

Los feligreses que forman parte de los dos retiros más importantes de Barquisimeto, Emaús y el Llamado de Samuel, celebraron una misa en la Catedral con la imagen de la Divina Pastora.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Comunidades de Emaús y Samuel se encomiendan a la Divina Pastora

En la tarde de este jueves 15 de enero, la comunidad de Emaús y El Llamado de Samuel tuvo su misa de celebración junto con la imagen de la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto, un encuentro lleno de unión y fe.

El padre Fray Gustavo, párroco de la iglesia Espíritu Santo, fue el encargado de presidir esta eucaristía, enviando en su prédica un emotivo y poderoso mensaje: “La peor derrota que un cristiano puede ver es no estar cerca de Dios”.

Su invitación a esta animada comunidad que busca acercar a almas al cielo fue contundente, pues resalta que no deben limitarse a ir solamente a un retiro: la meta es buscar la fraternidad, ser parte de la comunidad, y ante todo, vivir constantemente el sacramento de la eucaristía.

Comunidades de Emaús y Samuel se encomiendan a la Divina Pastora

El Emaús y Samuel son encuentros muy especiales

El Emaús es un retiro espiritual católico para laicos, jóvenes y adultos, cuyo centro es la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Por su parte, el Llamado de Samuel es el retiro destinado a adolescentes que busca acercarlos al amor de Dios con dinámicas.

Frente a la madre de Dios, ambos encomendaron sus actividades y próximos retiros, la gran labor de los servidores en conjunto con la comunidad de religiosos, y a todos los líderes de la sociedad, para que su objetivo siempre sea ofrecer sus labores a Dios, con el amor de la Divina Pastora siendo la guía de sus pasos.

La feligresía que se reunió en la catedral de Barquisimeto elevó la plegaria puesta en el altar del sacerdote: que la visita número 168 de la Divina Pastora a Barquisimeto se viva con un ambiente de renovación en comunión.

La otra mirada de la procesión de la Divina Pastora: Un recorrido cargado de agradecimiento
Tabla de contenidos
  1. El Emaús y Samuel son encuentros muy especiales

Noticias relacionadas

No te pierdas

Entretenimiento

Hans Zimmer estará a cargo de la banda sonora en la próxima serie de Harry Potter de HBO

Paola Mosquera -
La nueva adaptación televisiva de Harry Potter debutará en 2027 bajo la dirección musical de Hans Zimmer y un reparto renovado, prometiendo una exploración detallada de los siete libros de J.K. Rowling.

Joven es herido de bala en Carora

Entra en vigor el histórico Tratado de Alta Mar para la protección de la biodiversidad global

Ocupación hotelera en Lara estuvo en un 75% para la Divina Pastora

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.