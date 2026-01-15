Comunidades de Emaús y Samuel se encomiendan a la Divina Pastora

En la tarde de este jueves 15 de enero, la comunidad de Emaús y El Llamado de Samuel tuvo su misa de celebración junto con la imagen de la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto, un encuentro lleno de unión y fe.

El padre Fray Gustavo, párroco de la iglesia Espíritu Santo, fue el encargado de presidir esta eucaristía, enviando en su prédica un emotivo y poderoso mensaje: “La peor derrota que un cristiano puede ver es no estar cerca de Dios”.

Su invitación a esta animada comunidad que busca acercar a almas al cielo fue contundente, pues resalta que no deben limitarse a ir solamente a un retiro: la meta es buscar la fraternidad, ser parte de la comunidad, y ante todo, vivir constantemente el sacramento de la eucaristía.

El Emaús y Samuel son encuentros muy especiales

El Emaús es un retiro espiritual católico para laicos, jóvenes y adultos, cuyo centro es la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Por su parte, el Llamado de Samuel es el retiro destinado a adolescentes que busca acercarlos al amor de Dios con dinámicas.

Frente a la madre de Dios, ambos encomendaron sus actividades y próximos retiros, la gran labor de los servidores en conjunto con la comunidad de religiosos, y a todos los líderes de la sociedad, para que su objetivo siempre sea ofrecer sus labores a Dios, con el amor de la Divina Pastora siendo la guía de sus pasos.

La feligresía que se reunió en la catedral de Barquisimeto elevó la plegaria puesta en el altar del sacerdote: que la visita número 168 de la Divina Pastora a Barquisimeto se viva con un ambiente de renovación en comunión.