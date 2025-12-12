La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 14 diciembre 2025
Locales

Barquisimetanos celebran el día de la Virgen de Guadalupe

La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe espera albergar a sus feligreses durante la celebración del Día de la Virgen.

Euseglimar González
Por Euseglimar González
La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Barquisimeto se llena hoy de júbilo al celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe y tendrán diferentes actividades durante este fin de semana.

José Antonio Ruiz, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, informó que durante la semana guadalupana han estado haciendo diferentes actividades; sin embargo, la central se llevará a cabo el día de hoy con una procesión a las 5:30 de la tarde y posteriormente la eucaristía como parte de la fiesta en honor a la patrona de los mexicanos, pero que en Barquisimeto buena parte de los ciudadanos son devotos de la virgen.

«La Virgen nos invita a todos sus hijos a que tengamos un día de fiesta, un día de fraternidad y un día de encuentro, por eso esperamos que este viernes y el domingo todos nos acompañen», comentó el párroco José Antonio.

Diversas actividades para honrar a la Virgen de Guadalupe

La programación por la semana de la Guadalupe inició el lunes 08 de diciembre con una eucaristía, el martes realizaron la misa de sanación y alabanzas con el padre Badoglio Durán, mientras que el miércoles y jueves fue con eucaristía y adoración.

Pero la fiesta se centra es este viernes con la procesión. Luego el sábado tendrán una jornada de salud desde las 8:00 de la mañana y en la tarde tendrán una eucaristía.

El domingo cerrarán con el gran parrandón guadalupano que se llevará a cabo luego de las 8:00 de la mañana y estiman cerrar a las 7:00 de la noche.

Todas las actividades serán en la parroquia.

