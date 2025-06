Colapso de pozos sépticos afecta calidad de vida en habitantes de Villa productiva II

El colapso de los pozos sépticos ha provocado constantes malos olores y el desbordamiento de aguas residuales en Villa Productiva II, en el km 9, vía a Quíbor, una situación que se ha convertido en el día a día de 24 familias de este sector, como la señora Carmen Gil. Ella asegura no encontrar solución a este problema, el cual se ha agravado progresivamente desde hace 3 años.

Gil, con lágrimas en los ojos, deja ver lo agotada que se siente debido a la difícil situación que vive en su hogar, el cual comparte con su hijo adolescente y su madre, una adulta mayor.

«El hecho de que vivimos en una zona donde las casas aún no están conectadas a la red de cloacas de la ciudad nos obliga a usar pozos sépticos. Sin embargo, los existentes están colapsados, como el de mi casa, que ya está devolviendo el agua. No podemos construir otro, primero porque no tengo más espacio en la parte trasera de la casa y, segundo, porque quienes lo han intentado se encuentran con agua subterránea debido a una corriente de aguas fluviales que pasa bajo la calle principal. Algunos dicen que hace tiempo esta zona era una laguna», detalló Gil.

La señora relata que cuando la tanquilla de agua se desborda, tiene que ponerse guantes y, con un tobo, sacar el agua y tirarla a la calle. Esta acción se repite cada vez que lava ropa o los trastes de la cocina.

Colapso de pozos sépticos se intensifica con la lluvia

Ana Martínez, residente del lugar, recalca que el problema se intensifica con la lluvia. La calle principal del sector se convierte en una corriente de agua que desemboca en la quebrada La Ruezga, a la altura de la comunidad Negro Primero.

«La calle se nos inunda provocando que esa misma agua ingrese a nuestros hogares. Y como estamos sobre un terreno arcilloso, deducimos que a los pozos septicos les entra esta agua, acelerando su colapso. La comunidad ya ha introducido los papeles para una solución. De hecho, nuestro caso ha resultado ganador en las propuestas de proyectos de las comunas; sólo falta concretar con el consejo comunal», dijo Martínez.

El hecho de que las aguas residuales sean vertidas a la calle ha provocado la proliferación de zancudos y un crecimiento más rápido de la maleza en la zona. Varios vecinos han presentado enfermedades cutáneas y algunas afecciones respiratorias.

Asfaltado de las calles

Aunque el problema principal en Villa Productiva II es la falta de una red de aguas servidas, otra de las peticiones que hacen a la municipalidad es el asfaltado de las calles del sector. Esto permitiría que el transporte público pueda ampliar su recorrido por la zona.

Ortilio Sánchez sostiene que aunque saben que en primer lugar se deben conectar las viviendas a las tuberías de cloacas, no está de más presentar la solicitud de asfaltado de las calles con el adecuado drenaje de aguas de lluvias para evitar inundaciones.

«Las rutas de transporte llegan hasta la redoma que nos queda relativamente cerca, pero cuando llueve llegan sólo hasta donde termina el asfalto, a unas cuatro cuadras. Realmente somos una comunidad de bajos recursos», señaló Sánchez.