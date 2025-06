Ciudadanía debe contribuir a mantener limpios los drenajes

A medida que los drenajes urbanos colapsan con cada lluvia, queda en evidencia que el principal obstáculo no es el gobierno municipal, sino la gente. Cada vez que llueve las calles de Barquisimeto se inundan a consecuencias de una práctica que se arrastra desde hace muchos años, lanzar basura a la calle.

En sectores como La Carucieña, Santo Domingo, San Francisco, Zanjón Barrera, carrera 15 y 14, además del centro de Barquisimeto, la historia se repite una y otra vez. Con la caída de las lluvias el agua no fluye y las alcantarillas se rebosan, porque están llenas de basura.

«Dicen es solo un papel, pero si esa persona que bota basura se detuviera a pensar que no es la única que bota basura, todo sería distinto. No voy a decir que es porque la Alcaldía no limpia, esto también pasa porque el ciudadano no coopera», indicó Alfredo Crespo, vecino de la zona norte.

El problema comienza desde las aceras, las personas sacan la basura y colocan las bolsas en las esquinas de las casas para que el camión del aseo se las lleve, pero primero llegan las precipitaciones.

Drenajes necesitan sustitución de aguas fluviales

Además, Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingeniero, explicó que el problema con las tuberías de drenaje de aguas pluviales es que no se sustituyen por completo y esto afecta el sistema de recolección de aguas de lluvia.

Sin embargo, acotó que el problema no solo recae en la sustitución sino también en la inconsciencia de las personas, pues muchas veces cuando las calles colapsan destapan las boca de visita y esto es un grave error.

«Las tuberías de aguas servidas son muy diferentes a las del drenaje de aguas de lluvia. Por eso es importante que las personas no las abran y tampoco arrojen basura en las calles», comentó el ingeniero.

En la avenida principal de Ruiz Pineda, al oeste de Barquisimeto, los vecinos han denunciado que hay personas que colocan la basura en toda la esquina, sin importarles que si llueve todo eso va a terminar en el alcantarillado.

Cesar Vizcaya, miembro del Movimiento por los Servicios Públicos de la parroquia Concepción (Moseco), indicó que la responsabilidad de mantener limpia una red de drenaje no puede recaer únicamente en las instituciones, pues los vecinos, comerciantes y conductores juegan un papel crucial

«Tal vez la solución no está en que venga la cuadrilla a limpiar, sino en la conciencia de quien lanzó una bolsa, vaso plástico o cualquier objeto al piso», comentó Vizcaya.

Vizcaya resaltó que así como hay derechos para los ciudadanos también hay deberes.