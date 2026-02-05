De Star Wars a Toy Story: Los tráilers que marcarán el Super Bowl este domingo

Este domingo 8 de febrero, el Super Bowl 2026 no solo definirá al campeón de la temporada de la NFL, sino que servirá como la plataforma promocional más importante para la industria del cine.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, donde títulos como Jurassic World: Renace dominaron la conversación, gigantes como Disney, Universal y Paramount han reservado espacios para mostrar material inédito de sus proyectos más ambiciosos para este año.

The Mandalorian & Grogu

Disney encabeza las expectativas con un nuevo adelanto de la película dirigida por Jon Favreau, cuyo estreno está fijado para el 21 de mayo. Tras el primer avance revelado en septiembre de 2025, esta será la primera oportunidad en meses para ver a Pedro Pascal y Sigourney Weaver en esta producción, la cual representa el retorno de la franquicia de Star Wars a las salas de cine tras una pausa de siete años desde su último episodio en la gran pantalla.

Toy Story 5

La nostalgia de Pixar también tendrá un lugar destacado. Medios como The Hollywood Reporter señalan que el primer vistazo a la quinta entrega de los juguetes animados llegará durante el partido. El filme tiene previsto su estreno en Latinoamérica para el 18 de junio, marcando un nuevo capítulo en la saga después de casi una década.

Super Mario Galaxy y Minions 3

Universal Pictures llega con una oferta diversa que incluye la esperada secuela de Super Mario Galaxy, prevista para el 2 de abril, y la tercera entrega de los Minions, que llegará en julio. Asimismo, se espera material de Disclosure Day, el nuevo thriller de ciencia ficción de Steven Spielberg sobre una invasión extraterrestre, que se estrenará a mediados de mayo.

Scream 7

Paramount, ahora bajo la estructura de Skydance, aprovechará el evento para promocionar el regreso de Ghostface. Esta séptima entrega llegará a los cines el 26 de febrero y destaca por ser la primera de la franquicia diseñada para el formato IMAX. Al ser un estreno tan cercano, el tráiler del Super Bowl se considera una pieza fundamental de su campaña final de marketing.

Dune: Parte tres

El cierre de la aclamada trilogía de Denis Villeneuve es otra de las grandes incógnitas que podrían resolverse este domingo. Aunque no se han filtrado imágenes oficiales, los analistas consideran que el impacto masivo del juego es el escenario perfecto para lanzar el primer teaser de la cinta, cuyo estreno mundial está programado para el 17 de diciembre.

Otras grandes entregas que no estarán en el Super Bowl

A pesar de la expectativa, algunos títulos de gran escala no aparecerán en el evento principal. Según reportes de Variety, los avances de Avengers: Doomsday y Spider-Man: Un nuevo día han sido descartados para esta transmisión. Por otro lado, aunque DC Studios presentará novedades de Supergirl, el material no se emitirá durante el partido, sino que se ha reservado para el Puppy Bowl en Animal Planet.