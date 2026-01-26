Andy Borregales será el primer criollo en jugar el Super Bowl

El deporte venezolano ha alcanzado una frontera que parecía inalcanzable con la clasificación de Andy Borregales al Super Bowl. Este domingo 25 de enero, en medio de una gélida y torrencial nevada que cubrió por completo el emparrillado, el pateador caraqueño se convirtió en el héroe de los New England Patriots al sellar la victoria 10-7 sobre los Broncos de Denver.

Borregales, de apenas 23 años, cargó con la responsabilidad de una franquicia histórica y, con la frialdad que sólo los grandes poseen, anotó el gol de campo de 23 yardas que rompió el empate y aseguró el título de la Conferencia Americana. Su actuación no fue sólo estadística, con dos goles de campo convertidos bajo condiciones climáticas adversas, sino un ejercicio de temple que devolvió a Massachusetts al gran juego por primera vez desde 2019.

Este logro representa un hito sin precedentes para Venezuela, pues Borregales es oficialmente el primer venezolano en la historia que disputará un partido de Super Bowl. Aunque es el cuarto nacido en Venezuela en llegar a la NFL, ninguno había logrado un impacto tan directo y decisivo en una postemporada.

La presencia del caraqueño el próximo 08 de febrero en San Francisco eleva el estatus del atleta venezolano en la élite mundial, demostrando que su apellido, que hace apenas un año era una promesa en los círculos universitarios, hoy es una realidad que resuena en los estadios más exigentes del mundo. Borregales ha logrado domesticar la presión y convertir el caos de la liga en su hábitat natural.

Borregales sobresale en la NFL

La trayectoria de Borregales hacia este momento histórico comenzó a gestarse con fuerza en el fútbol americano universitario, en el que defendió los colores de los Miami Hurricanes. Su talento llamó la atención de los reclutadores y fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft de 2025, ocupando la posición 182.

A pesar de haber llegado a la liga con un perfil bajo y fuera de los grandes focos mediáticos, su ascenso ha sido meteórico. En menos de un año, pasó de ser un novato buscando un lugar en el equipo a convertirse en la pieza fundamental que inclinó la balanza en una final de conferencia, demostrando una madurez impropia para alguien de su edad.

Ahora, con el boleto asegurado al evento deportivo más visto del planeta, Andy Borregales aguarda por su rival que saldrá del ganador de la Conferencia Nacional entre los Halcones de Seattle y los Carneros de Los Ángeles.