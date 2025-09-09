jueves, 11 septiembre 2025
jueves, 11 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

Tejasvi Manoj, la “Niña del Año” de TIME, creo una plataforma para proteger a adultos mayores de estafas

La revista TIME reconoció a la joven Tejasvi Manoj por su proyecto Shield Seniors, una plataforma que combate las estafas digitales a adultos mayores con herramientas educativas y de denuncia.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Tejasvi Manoj, la “Niña del Año” de TIME, creo una plataforma para proteger a adultos mayores de estafas
Crédito: TIME.

La revista TIME entrega anualmente un reconocimiento a la persona y al niño del año, y para este 2025 el reconocimiento fue entregado a Tejasvi Manoj, una joven de 17 años de Frisco, Texas, que ha dejado una gran huella en el combate contra las estafas a los adultos mayores.

Por medio de una plataforma digital integral a la que llamó «Shield Seniors», tiene como objetivo busca educar, asistir y empoderar a las personas mayores de 60 años para que puedan identificar y reportar fraudes en internet.

image 2 png

Tejasvi Manoj fue motivada a desarrollar este proyector por una gran causa

La motivación detrás de este proyecto surgió de una experiencia personal, cuando el año pasado su abuelo de 85 años casi cae en una estafa que le solicitaba 2.000 dólares a través de un correo electrónico. La rápida intervención de la familia evitó que se perdiera el dinero, pero el incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores ante los engaños digitales, un problema que la joven no pudo ignorar.

Su preocupación fue respaldada con cifras: en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI recibió cerca de 860.000 reportes de estafas, con pérdidas que superaron los 16.000 millones de dólares. De este número, los fraudes dirigidos a personas mayores de 60 años representaron casi 5.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 32% respecto al año anterior.

Para enfrentar este desafío, Shield Seniors se presenta como una herramienta integral y accesible, actualmente en fase de prueba. El objetivo es que los adultos mayores «puedan navegar el mundo digital con confianza, independencia y dignidad».

Tejasvi Manoj, la “Niña del Año” de TIME, creo una plataforma para proteger a adultos mayores de estafas
Crédito: TIME.

¿Cómo funciona Shield Seniors?

La plataforma se divide en cuatro secciones: «Aprender», que ofrece contenido educativo sobre ciberseguridad; «Preguntar», que incluye un chatbot diseñado para responder a las dudas de forma sencilla; «Analizar», donde un sistema de inteligencia artificial evalúa si un mensaje es una estafa con un 95% de precisión; y «Reportar», que facilita enlaces directos a 14 organismos para denunciar fraudes.

Para el desarrollo de la plataforma, contó con el apoyo de su familia y su mentora, Aarathi Rajamanickam, gerente de ingeniería de software en el sector bancario. La joven, que comenzó a programar en octavo grado, también ha participado en cursos de ciberseguridad y en programas como Girls Who Code, demostrando su compromiso con las disciplinas STEM. Además, recibió el apoyo de organizaciones como la AARP, que la invitó a presentar la plataforma y le brindó retroalimentación.

Tejasvi Manoj, la “Niña del Año” de TIME, creo una plataforma para proteger a adultos mayores de estafas
Crédito: TIME.

Los planes a futuro de esta joven ejemplar

Tejasvi Manoj también ha recibido reconocimientos como la mención honorífica en el Congressional App Challenge 2024 y ha tenido la oportunidad de dar una charla TEDx. Por los momentos, su proyecto sigue en desarrollo, pues está buscando financiamiento para migrar la plataforma a una solución comercial que permita abrir el acceso a un público más amplio.

Entre sus planes futuros, la joven planea estudiar ciencias de la computación en la universidad y continuar expandiendo el alcance de su proyecto para fomentar la autonomía digital de los adultos mayores.

Tabla de contenidos
  1. Tejasvi Manoj fue motivada a desarrollar este proyector por una gran causa
  2. ¿Cómo funciona Shield Seniors?
  3. Los planes a futuro de esta joven ejemplar

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Diócesis de Trujillo lanzará libro y estrenará canción acerca de José Gregorio Hernández en Isnotú

Paola Mosquera -
Como una actividad previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 19 de octubre, realizarán el estreno de un libro escrito por el padre José Magdaleno Álvarez y un tema que será su canción oficial.

«El Conjuro: Últimos Ritos» rompe récords con un debut global de $194 millones

Jackson Chourio, a un paso del 20/20 por segunda temporada consecutiva

Granada es encontrada en sector El Obelisco de Barquisimeto

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.