Stallone vs. Helander: El choque de visiones sobre Rambo y la IA

La posibilidad del regreso de John Rambo ha generado un debate entre las figuras clave de la franquicia. Por un lado, el icónico actor Sylvester Stallone ha expresado su entusiasmo por una precuela que lo mostraría como un joven soldado en la Guerra de Vietnam, utilizando tecnología de rejuvenecimiento digital.

Stallone y la IA

«Lo había presentado como un experimento en el que la IA lo rejuveneciera y le hiciera parecer un adolescente. Todos pensaron que estaba loco, pero la IA es lo suficientemente sofisticada como para recorrer Saigón y verlo a los 18 años y usar básicamente la misma imagen. Así que no es tan descabellado», afirmó Stallone. Por otro lado, Jalmari Helander, el cineasta finlandés a cargo del próximo proyecto, ha cuestionado si la tecnología actual está realmente a la altura de esta ambiciosa idea.

Noah Centineo próximo protagonista de Rambo

Apostar a nuevos talentos

En declaraciones para el medio Polygon, el director reconoció que no está seguro de que la inteligencia artificial esté lo suficientemente avanzada para lograr el efecto deseado. Aunque no descarta el uso de efectos digitales en sus producciones, Helander confesó tener una preferencia por los efectos especiales prácticos. Esta visión contrasta directamente con la de Stallone, cuyo proyecto no prosperó. La nueva película, que será una historia de orígenes, ha optado por un camino diferente al contratar a un actor más joven: Noah Centineo. Stallone, aunque no está involucrado, ha sido informado sobre la existencia de este nuevo filme.

Helander también compartió que inicialmente había rechazado varias veces la oportunidad de dirigir una película de la saga. Sin embargo, cambió de opinión cuando le propusieron la idea de contar una historia sobre los orígenes del personaje. Esta premisa le ofreció una manera de «entrar» en el universo de Rambo, lo que finalmente lo convenció para tomar las riendas del proyecto.

El cineasta admitió que todavía está definiendo cómo será el estilo de la película, una cuestión que se resolverá a medida que avance el rodaje. «Todavía no lo sé ni yo mismo. Es algo que ocurrirá cuando la filme», concluyó el director, dejando abierta la expectativa sobre el tono y la acción de este esperado regreso.