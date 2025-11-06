Selena: De Texas al Mundo, la nueva exhibición del Museo Grammy celebra el legado de la reina del Tex-Mex

Treinta años después de la trágica muerte de Selena Quintanilla, la leyenda de la música tejana, su legado sigue más vivo que nunca, con una serie de homenajes este año que ahora incluyen una exhibición temporal en el Museo Grammy.

La muestra, titulada «Selena: De Texas al Mundo», estará disponible al público en el museo del centro de Los Ángeles desde el 15 de enero hasta el 16 de marzo de 2026. Esta exhibición ha sido curada en estrecha colaboración con Suzette Quintanilla, hermana de la cantante y presidenta de Q Productions, y destacará objetos personales provenientes del Museo de Selena en Corpus Christi, Texas.

Esto marca un gran hito, pues por primera vez, los valiosos artículos del ícono de la música latina se presentarán fuera del estado natal de la cantante. La curadora del Museo Grammy, Kelsey Goelz, confirmó a The Associated Press que Suzette Quintanilla «seleccionó personalmente los artículos que tendremos el placer de exhibir en la muestra temporal», subrayando que «El legado de Selena no va a ninguna parte. La conversación sigue en marcha».

¿Qué artículos estarán en la muestra?

Aproximadamente 15 artículos formarán parte de la colección del Museo de Selena, según indicó Goelz. La pieza central y catalogada como «el artículo más espectacular» es el vestido que usó en los Premios Grammy de 1994, cuando ganó el galardón a mejor álbum mexicano/mexicano-estadounidense.

La exhibición también incluirá el icónico atuendo de cuero que lució en la portada de su álbum de 1994, «Amor Prohibido», así como también el micrófono que usó en su última presentación, que todavía tiene su lápiz labial. Adicionalmente, se exhibirán las guitarras de la colección personal de Chris Pérez, guitarrista principal de Selena y Los Dinos, quien estuvo casado con la cantante.

El Museo Grammy servirá como un hogar apropiado para esta muestra, debido a que Los Ángeles ha sido un punto de referencia en su carrera póstuma, incluyendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2017, cuya develación rompió un récord de asistencia. Los asistentes a la exhibición podrán apreciar el Grammy original de la artista, su Premio a la Trayectoria, y diseños de moda dibujados a mano de sus años de adolescencia.

Legado de Selena se mantiene vivo

Fiel al biculturalismo y bilingüismo de Selena, todas las descripciones estarán disponibles en inglés y español, y se ha prometido un “momento de interacción con los fans” para hacer la experiencia completamente inmersiva.

Suzette Quintanilla expresó en un comunicado: “Es increíblemente especial compartir estos artículos preciados, por primera vez fuera de nuestro Museo de Selena, en el icónico Museo Grammy en Los Ángeles. Esta exhibición es un hermoso homenaje a su espíritu, su cultura y el amor inquebrantable que tenía por los fanáticos”.