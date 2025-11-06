Primer vistazo a «Michael» la Biopic de Michael Jackson que llega en 2026

Lionsgate presentó el primer avance de «Michael», la cinta biográfica que narra la vida de Michael Jackson, bajo la dirección de Antoine Fuqua. El teaser, que se dio a conocer el 6 de noviembre, ofrece un recorrido por la trayectoria del icónico artista, cubriendo desde sus primeros años hasta su ascenso a la cúspide de la música, donde fue coronado como “El Rey del Pop”. A pesar de varios ajustes en su calendario original, la película finalmente llegará a las salas de cine el 24 de abril de 2026.

El adelanto se inicia en un estudio de grabación, mostrando a Quincy Jones —interpretado por Kendrick Sampson— mientras planea el siguiente movimiento en la carrera del cantante. En un momento destacado, el célebre productor musical se dirige a Jackson con la frase: “Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba”. Este fragmento establece un tono de anticipación para el proyecto.

Primer vistazo de Jaafar Jackson como su tío

A lo largo del tráiler, se intercalan secuencias del joven Michael con imágenes de sus deslumbrantes actuaciones en el escenario y recreaciones de la estética revolucionaria de sus videoclips más influyentes, como el icónico Thriller. La música juega un papel central en la promoción, destacando principalmente la enérgica “Wanna Be Startin’ Somethin’,” de 1982, que se fusiona con fragmentos reconocibles de otros éxitos como “Don’t Stop ’til You Get Enough” y “Billie Jean”.

El largometraje tiene la misión de sumergirse en la transformación del talentoso artista hasta convertirse en una figura global. Según la sinopsis oficial proporcionada, la cinta promete una “mirada íntima a la vida y al legado duradero” de uno de los creadores más influyentes y pioneros a nivel mundial.

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y, por lo tanto, sobrino del legendario artista. La caracterización de Jaafar ha generado grandes expectativas debido a su notable parecido físico en ciertas tomas, y el público aguarda con interés su capacidad para ejecutar los complejos segmentos de baile de su tío.

