Rubí Esmeralda Crespo está cerca del Miss Venezuela 2025

La criolla oriunda de Barquisimeto, estado Lara aseguró su pase que le da la oportunidad de estar más cerca de la temporada de la belleza del Miss Venezuela 2025, graduada en comunicación social la hermosa barquisimetana se siente feliz y preparada para lo que será la tan anhelada EPI.

Recordemos que la hermosa Osmariel Villalobos quien se convirtió en especie de “madrina” fue la encargada de revelar la noticia en una entrevista con el Director del certamen Harry Levy en donde la ex reina de belleza dio a conocer que Rubí Esmeralda Crespo, quien estuvo muy cerca de avanzar a la Evaluación Presencial Integral, recibirá su correo formal para su asistencia a la EPI General en Caracas. Cabe destacar que Osmariel resaltó la importancia de acompañar a nuevas aspirantes y celebrar que Rubí está cerca de su lugar en la temporada Miss Venezuela 2025.

Rubí Esmeralda Crespo se perfila como una candidata fuerte rumbo al Miss Venezuela 2025

La EPI se realizará el viernes 8 de agosto, donde el panel de expertos conocerá de primera mano a las preseleccionadas y elegirá a parte del grupo final para conformar a las 25 candidatas de la edición 2025. Este proceso estará más cercano que nunca; las candidatas oficiales serán presentadas a través de un contenido especial en el canal de YouTube del Miss Venezuela, mostrando detalles inéditos y permitiendo que el público viva de cerca cada paso de la selección.

Sin duda alguna desde ya Rubí se perfila como una candidata fuerte para este proceso de selecciones, pues en redes sociales tras el anuncio muchas paginas y missologos del país ya la pocisionan como gran favorita para esta contienda de la belleza venezolana.