jueves, 27 noviembre 2025
Romeo Santos y Prince Royce lanzarán un álbum juntos

'Better late than never' es el nuevo álbum de Romeo Santo en colaboración con Prince Royce, un proyecto que ambos artistas dominantes de la bachata han tenido en mente desde hace siete años.

Redacción La Prensa de Lara
Crédito: EFE/ Sony Music Latin.

El nuevo álbum de Romeo Santos, ‘Better late than never’, es un proyecto íntegramente en colaboración con Prince Royce. Los cantantes, nacidos en El Bronx, Nueva York, y de origen dominicano, señalaron que han pasado años trabajando en secreto en su primera y amplia colaboración musical, dado que habían grabado tres temas juntos en el pasado, pero nunca llegaron a presentarlos.

«No fuimos a estudios públicos, todo se grabó durante vacaciones: estábamos en una villa con amigos y familia, en mi estudio en mi casa de Nueva York. Visitamos (también) su casa muchas veces», destacó Santos en una entrevista con la revista Billboard publicada esta semana, que dice que la idea surgió de Royce «hace siete años».

Santos, de 44 años y conocido como el ‘rey de la bachata’, y Royce, de 36, como el ‘príncipe de la bachata’, usaron incluso los nombres en código de Batman y Robin a la hora de grabar la música y los videoclips, y ni sus amigos y familiares tenían conocimiento del proyecto, afirmaron.

Crédito: EFE/ Sony Music Latin.

Romeo Santos y Prince Royce mostrarán variedad de géneros

El álbum, que se traduce como ‘Mejor tarde que nunca‘ y alude a su esperada unión, se compone de 13 temas en los que la bachata es la reina pero hay «fusión» con géneros como el pop, el ‘afrobeat’ o el sonido tropical e instrumentos como violín y guitarra, apunta Royce.

Santos y Royce escribieron juntos cuatro temas: ‘Better late than never’, ‘Mi plan’, ‘Jezabel’ y ‘Loquita por mí’, y el resto los firma el primero con la ayuda del segundo, dando lugar a propuestas musicales que «ninguno ha ofrecido a los fans antes», indicó Santos.

Otros temas que se mencionan en el artículo son ‘Dardos’, que tiene influencia R&B; ‘Ay San Miguel’, que es un ‘palo’ dominicano, y ‘Menor’, que es una colaboración con Dalvin La Melodía.

Crédito: EFE/ Angel Colmenares.

Aparte de eso, abrieron la puerta a una gira mundial que suponga «un viaje» por los repertorios musicales de ambos: «Cuando ocurra, Dios mediante, no queremos que sea un ‘show’ en el que sale él, canta sus temas, y yo canto los míos», dijo Santos.

Como antesala al lanzamiento, que será el 28 de noviembre, ambos celebraron una fiesta de escucha del álbum este miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.

Con información de EFE.

