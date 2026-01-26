Rawayana tiene lugar y fecha para «el after»: La banda venezolana anuncia tour para su nuevo álbum

Este lunes 26 de enero, la banda venezolana Rawayana hizo oficial el itinerario de su próxima gira internacional, titulada igual que su más reciente producción discográfica: «¿Dónde es el after?».

La agrupación, que ha consolidado su presencia en la escena alternativa, llevará su propuesta musical a diversos escenarios de Colombia, España, México, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. Además, el grupo adelantó que se sumarán nuevas localidades en el futuro próximo.

El tour busca la promoción de su álbum homónimo, una obra compuesta por 23 temas que destaca por la inclusión de éxitos como «Se vienen cositas» e «Inglés en Miami». Este disco cuenta con la participación de reconocidos artistas internacionales, entre los que figuran Manuel Turizo, Elena Rose y el dúo Jowell & Randy.

Además, marca una nueva etapa para el cuarteto tras haber obtenido importantes reconocimientos, como el premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo y el galardón a Mejor Canción Pop en 2024 por el tema «Feriado».

Itinerario de conciertos y locaciones

La serie de presentaciones comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Durante el mes de mayo, la banda se trasladará a España para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona. En junio, Rawayana cumplirá con una agenda extensa en México, visitando Mérida, Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para luego continuar por Centroamérica.

Tras un breve receso, la gira se retomará en agosto con fechas confirmadas en Lima, Buenos Aires y Santiago, concluyendo el mes con presentaciones en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil.

Respecto al acceso a los eventos, el grupo informó que la comercialización de las entradas se centralizará a través del portal oficial dondeeselafter.com. Aunque hasta este 26 de enero el proceso de compra no ha sido habilitado, los interesados ya cuentan con la opción de registrarse en las plataformas autorizadas para recibir avisos inmediatos una vez que inicie la venta.

Éxitos en la trayectoria reciente de Rawayana

Este anuncio llega en un momento de gran relevancia para Alberto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón. La banda viene de una etapa de alta exposición tras su exitosa gira mundial anterior, su participación en festivales de renombre como Lollapalooza y Coachella, y su aclamada presentación en el formato Tiny Desk de NPR Music.

Con esta nueva gira, Rawayana busca replicar el impacto logrado con su disco previo, posicionándose nuevamente como uno de los referentes más destacados de la música latina actual.