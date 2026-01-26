La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 28 enero 2026
miércoles, 28 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

Rawayana tiene lugar y fecha para «el after»: La banda venezolana anuncia tour para su nuevo álbum

Rawayana confirmó las primeras fechas de su tour "¿Dónde es el after?", el cual visitará 11 países a partir de abril.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Rawayana tiene lugar y fecha para
Crédito: Rawayana.

Este lunes 26 de enero, la banda venezolana Rawayana hizo oficial el itinerario de su próxima gira internacional, titulada igual que su más reciente producción discográfica: «¿Dónde es el after?».

La agrupación, que ha consolidado su presencia en la escena alternativa, llevará su propuesta musical a diversos escenarios de Colombia, España, México, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. Además, el grupo adelantó que se sumarán nuevas localidades en el futuro próximo.

El tour busca la promoción de su álbum homónimo, una obra compuesta por 23 temas que destaca por la inclusión de éxitos como «Se vienen cositas» e «Inglés en Miami». Este disco cuenta con la participación de reconocidos artistas internacionales, entre los que figuran Manuel Turizo, Elena Rose y el dúo Jowell & Randy.

Rawayana tiene lugar y fecha para "el after": La banda venezolana anuncia tour para su nuevo álbum
Crédito: Rawayana.

Además, marca una nueva etapa para el cuarteto tras haber obtenido importantes reconocimientos, como el premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo y el galardón a Mejor Canción Pop en 2024 por el tema «Feriado».

Itinerario de conciertos y locaciones

La serie de presentaciones comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá. Durante el mes de mayo, la banda se trasladará a España para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona. En junio, Rawayana cumplirá con una agenda extensa en México, visitando Mérida, Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para luego continuar por Centroamérica.

Rawayana tiene lugar y fecha para "el after": La banda venezolana anuncia tour para su nuevo álbum
Crédito: Rawayana.

Tras un breve receso, la gira se retomará en agosto con fechas confirmadas en Lima, Buenos Aires y Santiago, concluyendo el mes con presentaciones en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil.

Respecto al acceso a los eventos, el grupo informó que la comercialización de las entradas se centralizará a través del portal oficial dondeeselafter.com. Aunque hasta este 26 de enero el proceso de compra no ha sido habilitado, los interesados ya cuentan con la opción de registrarse en las plataformas autorizadas para recibir avisos inmediatos una vez que inicie la venta.

Rawayana tiene lugar y fecha para "el after": La banda venezolana anuncia tour para su nuevo álbum
Crédito: EFE.

Éxitos en la trayectoria reciente de Rawayana

Este anuncio llega en un momento de gran relevancia para Alberto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón. La banda viene de una etapa de alta exposición tras su exitosa gira mundial anterior, su participación en festivales de renombre como Lollapalooza y Coachella, y su aclamada presentación en el formato Tiny Desk de NPR Music.

Con esta nueva gira, Rawayana busca replicar el impacto logrado con su disco previo, posicionándose nuevamente como uno de los referentes más destacados de la música latina actual.

Bad Bunny muestra adelanto de su presentación para el medio tiempo del Super Bowl LX
Tabla de contenidos
  1. Itinerario de conciertos y locaciones
  2. Éxitos en la trayectoria reciente de Rawayana

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Definidos los clasificados directos a octavos de final en la Champions League: PSG y Real Madrid se van a fase de play-off

Paola Mosquera -
La Champions League definió a sus ocho clasificados directos, encabezados por el Arsenal y el Bayern Múnich, mientras que gigantes como el Real Madrid y el PSG deberán disputar los play-off tras resultados adversos.

Iglesia católica y organizaciones se unen por la libertad de los presos políticos

María Corina Machado demanda una «transición real» tras encuentro con Marco Rubio

Marco Rubio: «Queremos una transición hacia un Estado amistoso, democrático y próspero»

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.