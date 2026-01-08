Disney confirma a los protagonistas del «live-action» de Enredados: Teagan Croft y Milo Manheim

Disney ha hecho oficial la selección de los actores que darán vida a Rapunzel y Flynn Rider en su próxima adaptación cinematográfica de acción real: se trata de Teagan Croft y Milo Manheim.

Este ambicioso proyecto estará a cargo de la dirección de Michael Gracey, cineasta reconocido por su labor en The Greatest Showman. Según dio a conocer The Hollywood Reporter, la producción tiene previsto iniciar su rodaje en Londres durante el mes de junio.

Perfiles de los nuevos protagonistas

La elección de los actores principales responde a un cuidadoso proceso de selección. Teagan Croft, actriz australiana de 21 años, llega al papel de Rapunzel tras consolidar su carrera en la serie Titans y protagonizar el filme True Spirit.

Por su parte, Milo Manheim, de 24 años, aporta una sólida trayectoria dentro de la factoría Disney gracias a la franquicia musical Zombies, la película musical Camino a Belén, en la que hace de José, además de su experiencia en teatro y televisión.

Ambos actores asumen el desafío de suceder el legado dejado por Mandy Moore y Zachary Levi, quienes pusieron voz a los personajes en el exitoso filme animado de 2010.

Detalles de la nueva película de Enredados

Detrás de cámaras, el largometraje cuenta con nombres destacados de la industria actual. El guion ha sido desarrollado por Jennifer Kaytin Robinson, conocida por su trabajo en Thor: Love and Thunder, mientras que la producción principal recae en Kristin Burr, responsable de éxitos como Cruella. El equipo se completa con la producción ejecutiva de Lucy Kitada, conformando un bloque creativo con experiencia previa en la modernización de los clásicos del estudio para el formato «live-action».

El proceso de audiciones se llevó a cabo en Londres a finales del año pasado, donde figuras como Sadie Sink, Mckenna Grace y Danny Ramírez fueron consideradas para los roles estelares antes de la decisión final. En cuanto al personaje de la villana Madre Gothel, la posición sigue vacante de manera oficial. Aunque medios como Deadline y Variety mencionaron negociaciones con Scarlett Johansson, el estudio mantiene abierta la posibilidad de explorar otros perfiles para generar un mayor impacto en el público.

El legado de Rapunzel

Este estreno se suma a la estrategia de Disney de reinventar sus historias animadas, un camino que ha tenido resultados mixtos recientemente. Con un referente original que recaudó 591 millones de dólares y obtuvo reconocimiento en los premios Óscar, esta nueva versión de Enredados se posiciona como una reinvención de una historia que marco la infancia de toda la generación y que, a lo largo de los años, se ha mantenido como un éxito moderno.