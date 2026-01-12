El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Mattel Inc. presentó este lunes la más reciente incorporación a su línea orientada a promover la diversidad y la inclusión: la nueva Barbie autista. Para este lanzamiento, la empresa trabajó durante más de un año y medio en conjunto con la Red de Autodefensa Autista (ASAN), una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos y la representación mediática de este colectivo.

El objetivo principal de esta iniciativa fue diseñar una figura que capture fielmente algunas de las maneras en que las personas autistas procesan y experimentan su entorno.

El reto de representar una condición diversa

La creación de este modelo supuso un desafío técnico y conceptual, dado que el autismo se manifiesta a través de un espectro muy amplio de comportamientos que no siempre son visibles. Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de ASAN, colaboró estrechamente en el prototipo y señaló que, aunque el autismo no tiene una apariencia única, es posible mostrar rasgos comunes en su expresión.

Por ello, la muñeca presenta ojos con una mirada ligeramente desviada, representando a quienes suelen evitar el contacto visual directo, y cuenta con articulaciones en codos y muñecas para permitir movimientos repetitivos, conocidos como «stimming», usados para procesar estímulos sensoriales.

Diseño textil y comodidad sensorial de la Barbie autista

El vestuario de la muñeca también fue objeto de un profundo análisis por parte del equipo de desarrollo. Según explicó Pervez, existía un debate entre elegir ropa ajustada u holgada, pues las sensibilidades táctiles varían entre las personas autistas.

Finalmente, se optó por un vestido de corte «A» con mangas cortas y falda fluida, minimizando el contacto de las costuras con la piel. Además, el calzado consiste en zapatos planos, seleccionados para transmitir una sensación de estabilidad y facilitar el movimiento de la figura.

Accesorios e identidad cultural

Para complementar la representación, cada unidad incluye elementos característicos como un juguete antiestrés o «spinner» rosa, auriculares que cancelan el ruido y una tableta de comunicación, herramienta esencial para personas con dificultades en el habla.

Asimismo, Mattel aprovechó la ocasión para dotar a esta Barbie de rasgos faciales inspirados en sus propios empleados en India y en modelos de mujeres de origen indio. Esta decisión busca dar visibilidad a un sector de la comunidad autista que suele tener poca representación en los medios y productos de consumo.

Un catálogo de juguetes en constante evolución

Este lanzamiento se suma a una serie de esfuerzos previos de Mattel por diversificar su catálogo, que ya incluye Barbies con síndrome de Down, ceguera, vitíligo y diabetes tipo 1. La colección «Fashionistas» se ha caracterizado por integrar modelos con prótesis, audífonos para la sordera, así como una amplia gama de tipos de cuerpo y tonos de piel.

Con esta nueva incorporación, la fabricante de juguetes reafirma su estrategia de crear productos que reflejen de manera más precisa la pluralidad de la sociedad actual.