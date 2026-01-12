La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 14 enero 2026
miércoles, 14 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Mattel lanza una Barbie autista diseñada junto a especialistas para representar la diversidad sensorial y física de las personas en el espectro.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Mattel Inc. presentó este lunes la más reciente incorporación a su línea orientada a promover la diversidad y la inclusión: la nueva Barbie autista. Para este lanzamiento, la empresa trabajó durante más de un año y medio en conjunto con la Red de Autodefensa Autista (ASAN), una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos y la representación mediática de este colectivo.

El objetivo principal de esta iniciativa fue diseñar una figura que capture fielmente algunas de las maneras en que las personas autistas procesan y experimentan su entorno.

El reto de representar una condición diversa

La creación de este modelo supuso un desafío técnico y conceptual, dado que el autismo se manifiesta a través de un espectro muy amplio de comportamientos que no siempre son visibles. Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de ASAN, colaboró estrechamente en el prototipo y señaló que, aunque el autismo no tiene una apariencia única, es posible mostrar rasgos comunes en su expresión.

El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Por ello, la muñeca presenta ojos con una mirada ligeramente desviada, representando a quienes suelen evitar el contacto visual directo, y cuenta con articulaciones en codos y muñecas para permitir movimientos repetitivos, conocidos como «stimming», usados para procesar estímulos sensoriales.

Diseño textil y comodidad sensorial de la Barbie autista

El vestuario de la muñeca también fue objeto de un profundo análisis por parte del equipo de desarrollo. Según explicó Pervez, existía un debate entre elegir ropa ajustada u holgada, pues las sensibilidades táctiles varían entre las personas autistas.

Finalmente, se optó por un vestido de corte «A» con mangas cortas y falda fluida, minimizando el contacto de las costuras con la piel. Además, el calzado consiste en zapatos planos, seleccionados para transmitir una sensación de estabilidad y facilitar el movimiento de la figura.

El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Accesorios e identidad cultural

Para complementar la representación, cada unidad incluye elementos característicos como un juguete antiestrés o «spinner» rosa, auriculares que cancelan el ruido y una tableta de comunicación, herramienta esencial para personas con dificultades en el habla.

Asimismo, Mattel aprovechó la ocasión para dotar a esta Barbie de rasgos faciales inspirados en sus propios empleados en India y en modelos de mujeres de origen indio. Esta decisión busca dar visibilidad a un sector de la comunidad autista que suele tener poca representación en los medios y productos de consumo.

El lanzamiento de la primera Barbie autista amplía la línea inclusiva de Mattel

Un catálogo de juguetes en constante evolución

Este lanzamiento se suma a una serie de esfuerzos previos de Mattel por diversificar su catálogo, que ya incluye Barbies con síndrome de Down, ceguera, vitíligo y diabetes tipo 1. La colección «Fashionistas» se ha caracterizado por integrar modelos con prótesis, audífonos para la sordera, así como una amplia gama de tipos de cuerpo y tonos de piel.

Con esta nueva incorporación, la fabricante de juguetes reafirma su estrategia de crear productos que reflejen de manera más precisa la pluralidad de la sociedad actual.

Tabla de contenidos
  1. El reto de representar una condición diversa
  2. Diseño textil y comodidad sensorial de la Barbie autista
  3. Accesorios e identidad cultural
  4. Un catálogo de juguetes en constante evolución

Noticias relacionadas

No te pierdas

Mundo

El Reino Unido penaliza la creación de imágenes íntimas por IA tras las controversias de Grok

Paola Mosquera -
Tras denuncias por contenido sexualizado generado por el chatbot Grok, el Reino Unido penalizará la creación de imágenes íntimas generadas por IA sin consentimiento, bajo amenaza de multas millonarias para plataformas como X.

El nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’ muestra el primer encuentro entre Wakanda y los 4 fantásticos

Trump recibirá a María Corina Machado este jueves en la Casa Blanca

Presidente (e) Delcy Rodríguez se reunió con diplomáticos europeos

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.