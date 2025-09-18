Jenny Han confirma película de «El Verano en el que Me Enamoré» tras final de la tercera temporada

Tras la finalización de la tercera y última temporada de «El Verano en el que Me Enamoré» (conocida por su título original en inglés «The Summer I Turned Pretty«), Prime Video ha confirmado que todavía queda historia por contar con el estreno de una película. Jenny Han, la autora de los libros que se han adaptado para esta popular saga, confirmo que el romance de Belly y Conrad tendrá un mejor cierre con esta próxima producción, que estará bajo su dirección.

El anuncio fue compartido por medio de las redes sociales de la serie, los protagonistas, la autora y Prime Video, en la alfombra roja del final de la tercera temporada en París, emocionando así a los millones de fanáticos de la serie. Este largometraje servirá como un desenlace directo luego la tercera temporada, que culminó con Conrad viajando a París para reencontrarse con Belly y ambos reconciliándose con un viaje a Bruselas, luego de que ella le confesará que siempre lo elegirá a él.

¿Qué se sabe de «El Verano en el que Me Enamoré»: la película?

La decisión de llevar la historia a la pantalla grande responde a la necesidad de darle un cierre adecuado a los personajes, que en palabras de la misma Jenny Han, «queda otro gran hito en el camino de Belly, y pensé que solo una película podría hacerle justicia. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión para esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans».

El estreno de la tercera temporada el 16 de julio fue un éxito rotundo, alcanzando 25 millones de espectadores en su primera semana. Este logro la posicionó como la quinta temporada más vista en la historia de la plataforma. Courtenay Valenti y Vernon Sanders, ejecutivos de Amazon MGM Studios, destacaron el impacto global de la serie, afirmando que ha conectado con audiencias de todo el mundo.

Aunque los detalles del argumento de la película se mantienen en secreto, se ha insinuado que podría explorar una etapa más madura de la relación entre Belly y Conrad. La expectativa de los fanáticos ha crecido, especialmente ante la posibilidad de que la película incluya la escena de la boda en la casa de verano, un momento clave en el tercer libro de la saga, «We’ll Always Have Summer».