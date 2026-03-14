Premios Oscar 2026: Conoce a los nominados a mejor actor

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ha llegado a su fin. Este domingo 15 de marzo de 2026, el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles, se convertirá en el epicentro del séptimo arte con la celebración de la edición 98 de los Premios Oscar.

La gala, que premia lo mejor de la producción cinematográfica del último año, reunirá a las figuras más influyentes del sector en una noche que promete ser histórica.

La ceremonia está programada para iniciar a las 7:00 p.m. y contará con una amplia cobertura a través de televisión y plataformas de streaming. Así como en su edición del 2025, el comediante Conan O’Brien asumirá el rol de anfitrión, aportando su estilo característico a un evento que reconoce logros en más de 20 categorías, abarcando desde la excelencia actoral hasta los hitos técnicos y creativos.

Duelo de titanes en las categorías actorales

En el apartado de Mejor Actor Protagonista, la competencia es feroz. Figuras consagradas como Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Ethan Hawke (Blue Moon) se miden con talentos en ascenso como Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto). Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, ha logrado con su nominación este año un hito generacional, al ser el actor más joven en acumular tres candidaturas a Mejor Actor desde 1954, año en el que el legendario Marlon Brando alcanzó una marca similar.

Por su parte, la categoría de Mejor Actriz Protagonista destaca interpretaciones de alto nivel como las de Emma Stone (Bugonia), Jessie Buckley (Hamnet) y Renate Reinsve (Valor sentimental).

Lista de principales candidatos de estos Oscar 2026

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Pecadores

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku – Pecadores

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

«Pecadores» rompe récords históricos

El drama Pecadores se ha posicionado como el título a batir en esta edición. Con un total de 16 nominaciones, la cinta ha logrado un hito sin precedentes al convertirse en el filme más nominado en toda la historia de los Oscar. Su presencia en casi todas las categorías principales la sitúa como la gran favorita de la crítica y los académicos.

Junto a esta producción, la categoría de Mejor Película presenta una competencia diversa que incluye títulos como Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental y Sueños de trenes. Esta selección refleja un año equilibrado entre grandes superproducciones y cine de autor con gran calado emocional.

El complejo proceso de selección

La responsabilidad de elegir a los ganadores recae en los 11.120 integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los cuales 10.136 están actualmente habilitados para ejercer su voto. El proceso se divide en dos fases técnicas: primero, los miembros votan dentro de sus 17 ramas profesionales (los directores eligen directores, los actores a sus pares, etc.) para definir a los nominados.

Una vez establecida la lista definitiva, todos los miembros habilitados participan en la elección de los ganadores en la mayoría de las categorías. Los resultados finales son auditados y contabilizados por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), garantizando la confidencialidad hasta el momento de abrir el sobre en el escenario.

Para la categoría de Mejor Película, la Academia utiliza un mecanismo particular: el voto preferencial. En este sistema, los votantes ordenan las cintas por preferencia. Si ninguna logra superar el 50% de los apoyos en la primera ronda, se elimina la película con menos votos y estos se redistribuyen según la segunda opción de esos votantes. Este método busca garantizar que la ganadora sea la producción que goza de un consenso mayoritario en toda la industria.