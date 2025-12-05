Miss Venezuela 2025: Clara Vegas Goetz se alza con la corona nacional

En la noche de este jueves 4 de diciembre, celebró la «noche más bella»: el Miss Venezuela 2025, teniendo como nueva reina a Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda.

La máxima corona nacional ahora se queda en el linaje, pues la joven de 23 años es la hija de la representante nacional del Miss Universo 1990, Andreína Goetz, a quien se ha referido como su mayor inspiración en todo el proceso de participación.

Ahora Clara será la cara de Venezuela para el mayor certamen de la belleza internacional del 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico. La segunda finalista de este último concurso y ganadora de la bandera de Miss Universo de las Américas 2025, Stephany Abasali, entregó su corona a su nueva sucesora.

La carismática presencia de la joven la había posicionado como una de las favoritas entre las contendientes. Su naturalidad y sencillez hizo que se ganara rápidamente el corazón de muchos venezolanos, que reconocieron el gran esfuerzo que ha puesto en dar lo mejor de sí para ser la nueva Miss Venezuela.

El Miss Venezuela 2025

Por otra parte, también destacaron Miss Amazonas, María Evangelista Alayon, quien quedó como primera finalista, seguida de Milena Soto, representante de Mérida; Gabriela de la Cruz, Miss Yaracuy; y como cuarta finalista, Miss Monagas, Gabriela Villegas.

Durante el certamen previo se entregaron las bandas para las representantes nacionales de los demás concursos de belleza: Mística Núñez es la Miss Venezuela World 2025, Valeria Di Martino es Miss International Venezuela 2025, Y Miss Supranational Venezuela 2025 es Silvia Maestre.

¿Quién es Clara Vegas Goetz?

Una personalidad marcada y una belleza única de 1,85 metros son dos de los aspectos más resaltantes de la nueva reina venezolana, pero los talentos y habilidad de la caraqueña van mucho más allá. Compartir su pasión por las artes escénicas y el modelaje, en conjunto con su carismática presencia en redes sociales, han marcado su camino en el Miss Venezuela.

Nacida el 23 de enero de 2002, Clara Federica Vegas Goetz es la hija de Andreína Goetz y Nicolás Vegas, teniendo 4 hermanos. Su madre participó en el Miss Universo de 1990 representando la bandera nacional y quedando entre las semifinalistas del certamen; y su bisabuela, la antropóloga Inga Steinvorth, fue la primera mujer en llegar a la naciente del río Orinoco.

A una joven edad, se mudó con su familia para Massachusetts, en Estado Unidos, aunque años más tarde retornaron a Venezuela. Tiene una formación internacional, dominando el inglés y el alemán, y habiéndose graduado como actriz del Royal Welsh College of Music and Drama en Londres, Inglaterra, luego de hacer parte de sus estudios en California, Estados Unidos.

Su pasión la ha ayudado a mantenerse firme en el cumplimiento de sus sueños, pues muchas de las lecciones más importantes que comparte de su profesión han venido por medio de las dificultades al intentar conseguir papeles en obras de Reino Unido.

«El rechazo es una oportunidad de seguir creciendo. Después de cada no, yo buscaba una manera nueva de seguir creciendo y desarrollando en mi carrera de actriz. Esta lección me ha catapultado a lanzarme finalmente a uno de mis sueños más grandes de mi vida además de ser actriz, concursar en el Miss Venezuela», expresó en una entrevista para la organización.

Además, ha compartido que para ella es muy importante la comunidad que ha logrado construir a su alrededor del teatro y eso es algo que quiere compartir con la juventud del país. «Me gustaría llevar programas de teatro a los menos afortunados de Venezuela para darle un lenguaje que les permita expresarse sin violencia y con asertividad. Esto podría facilitar no solo un espacio para que los niños se escapen de sus vidas, que de otro modo serían difíciles, sino también una oportunidad para que dediquen sus vidas a esta hermosa forma de arte», expresó.

Una de las razones que la catapultó como favorita entre las concursantes del Miss Venezuela, fue el mostrar su proceso de preparación para el certamen con sinceridad y transparencia por medio de sus redes sociales.

Antes de iniciar su proceso en el concurso, vivía en Londres y trabajaba como recepcionista en un club privado, pero decidió dejar de lado su vida en el Reino Unido para perseguir el sueño de la más importante corona nacional. «Cuando tomé la decisión de postularme, una de las primeras cosas que me advirtió mi mama fue que tenía que tener la piel gruesa. En estos últimos meses, he aprendido a enfocarme en mi propio camino para poder ser la mejor versión de mí en el Miss Venezuela», compartió.

Clara desea seguir formándose para poder llevar la banda nacional en alto el próximo año en Puerto Rico, así como su madre lo hizo en su momento.