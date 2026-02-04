Científicos encuentran una medusa fantasma gigante en el mar Argentino

En una reciente expedición científica, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) lograron filmar un ejemplar de la medusa fantasma gigante (Stygiomedusa gigantea) en el Mar Argentino. El avistamiento se produjo a una profundidad de más de 250 metros, una ubicación poco frecuente para esta especie.

Este descubrimiento ha generado un gran impacto internacional, dado que la criatura es considerada uno de los habitantes más enigmáticos y menos documentados de los océanos desde su identificación a finales del siglo XIX.

El registro fue posible gracias al uso del vehículo de operación remota (ROV) SuBastian, un robot de alta tecnología desplegado desde el buque de investigación Falkor. Este equipo permite la observación directa en el hábitat natural sin perturbar el ecosistema circundante.

La utilización de robots submarinos ha revolucionado el estudio de la fauna gelatinosa, debido a que estos organismos suelen desintegrarse cuando se intentan recolectar mediante los métodos tradicionales de redes de arrastre.

¿Cómo es la medusa fantasma gigante?

La Stygiomedusa gigantea destaca por sus dimensiones monumentales, pudiendo alcanzar longitudes superiores a los 10 metros, un tamaño comparable al de un transporte escolar. Su fisonomía se caracteriza por una campana de textura sedosa y cuatro extensos brazos bucales que flotan como cintas.

A diferencia de otras especies de su familia, carece de tentáculos urticantes; en su lugar, utiliza movimientos pausados y precisos de sus extremidades para envolver y capturar pequeños peces y crustáceos.

Un avistamiento en zonas inusuales

Habitualmente, la medusa fantasma gigante reside en la zona de medianoche del océano, entre los 1.000 y 3.000 metros bajo la superficie, donde la presión es extrema y la luz solar es inexistente. El hecho de haber sido detectada a solo 250 metros de profundidad en aguas argentinas representa una anomalía de alto valor investigativo.

Los científicos sugieren que este tipo de eventos podrían ofrecer datos relevantes sobre variaciones en las condiciones oceánicas o transformaciones en las rutinas de la fauna de aguas profundas.

Además de su hipnótica forma de desplazamiento, que recuerda a una danza acuática, la medusa fantasma posee una estructura gelatinosa altamente adaptada a las presiones del fondo marino.

Aunque su presencia se considera global, los avistamientos confirmados en el último siglo son escasos, lo que subraya la importancia de este registro en Argentina. Este hallazgo no solo nutre el catálogo de la biodiversidad local, sino que ayuda a desentrañar los secretos de uno de los ecosistemas menos explorados del planeta.