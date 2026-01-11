La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 14 enero 2026
Entretenimiento

La caroreña Lady Di Mosquera triunfa en el Reinado Internacional del Café

La caroreña Lady Di María Mosquera se coronó como la nueva Reina Internacional del Café en Colombia, otorgándole a Venezuela su sexta corona en la historia de este certamen.

Este 10 de enero, la modelo Lady Di María Mosquera, oriunda de Carora, se alzó con la corona de la 54.ª edición del Reinado Internacional del Café en Manizales, Colombia. En una velada que destacó por su distinción, la joven de 26 años logró cautivar tanto al panel de jueces como al público que siguió de cerca el desarrollo de la competencia durante los últimos días.

La nueva soberana no solo destaca por su presencia en pasarela, sino también por su sólida formación académica y artística. Mosquera es Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Fermín Toro y posee habilidades en disciplinas como el teatro, las artes plásticas, la danza y la música, siendo ejecutante de la viola. Esta preparación integral, sumada a su experiencia previa en plataformas como el Miss Charm y «El Concurso By Osmel», resultó determinante para asegurar su victoria en tierras colombianas.

La carorena Lady Di Mosquera triunfa

Lady es la sexta corona para Venezuela

Con este nuevo éxito, Venezuela consolida su poderío en este certamen dedicado a la cultura cafetalera, alcanzando un total de seis coronas. Lady Di Mosquera se une al selecto grupo de ganadoras venezolanas integrado anteriormente por Jairam Navas (1998), Dayra Lambis (1999), Ivanna Vale (2013), Maydeliana Díaz (2016) e Ismelys Velásquez (2022). La organización del evento celebró su triunfo a través de redes sociales, resaltando que la representación de la caroreña dejó una huella imborrable gracias a su fuerza y sensibilidad.

Tras ser proclamada como la ganadora entre aplausos y un ambiente de fiesta, la reina utilizó sus plataformas digitales para expresar su gratitud. Con un emotivo y breve mensaje que decía «Los amo, lo logramos», agradeció el respaldo incondicional de sus seguidores durante toda la experiencia.

