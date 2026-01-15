Harry Styles regresa a la música con su cuarto álbum: 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' 

El famoso cantante Harry Styles ha hecho oficial este jueves, 15 de enero, el lanzamiento de su cuarta producción discográfica de estudio, que marcará su regreso tras un periodo de 4 años desde su último material.

El álbum, titulado ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, tiene programada su fecha de salida para el próximo 6 de marzo. Junto al anuncio, el artista británico de 31 años y exmiembro de One Direction compartió la portada del disco, donde se le ve en un entorno nocturno con una bola de discoteca suspendida, mientras luce unas gafas de sol.

De acuerdo con un comunicado emitido por su sello discográfico, Sony Music, esta nueva entrega contará con la producción de Kid Harpoon y estará integrada por un total de 12 canciones.

Crédito: Harry Styles.

Los seguidores del intérprete podrán adquirir el álbum en preventa a través de su sitio web oficial y en diversas plataformas comerciales a partir de este viernes. Este movimiento confirma las sospechas generadas tras una serie de carteles con la leyenda «We Belong Together» que aparecieron recientemente en ciudades de todo el mundo.

El anuncio formal llega poco después de que Styles publicara en YouTube un vídeo titulado ‘Forever, forever’, centrado en su última presentación en Italia, el cual concluía con la misma frase utilizada en la campaña de pósteres. Como parte de la renovación de su imagen para esta etapa, el artista actualizó sus perfiles en redes sociales con una nueva fotografía, en la cual viste un suéter amarillo, camisa de lunares y corbata roja.

Crédito: Rolling Stones.

Trayectoria y reconocimientos previos de Harry Styles

Este nuevo proyecto sigue la estela de éxito de su predecesor, ‘Harry’s House’ (2022), trabajo que consolidó su carrera solista tras ‘Harry Styles’ (2017) y ‘Fine Line’ (2019). Su álbum anterior no solo obtuvo una recepción comercial masiva, sino que fue galardonado con tres premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum del Año, además de recibir múltiples distinciones en los Brit Awards, situando las expectativas muy altas para este nuevo lanzamiento de marzo.