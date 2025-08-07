Falleció Eddie Palmieri, la influyente leyenda de la salsa y el piano, a los 88 años

La mañana de este jueves 7 de agosto, la música latina amaneció de luto. El legendario pianista, compositor y líder de orquesta puertorriqueño-estadounidense, Eddie Palmieri, falleció ayer a los 88 años.

Nació en 1936 de una familia de inmigrantes puertorriqueños en Nueva York, y comenzó a tocar el piano a los ocho años. Aunque por un tiempo se dedicó a la percusión, fue con el piano que Palmieri consolidó su carrera para convertirse en una figura pionera y visionaria del género, dejando así un legado incalculable en la salsa y el jazz latino.

Eddie Palmieri dejó un gran legado que definió el rumbo de la salsa y el jazz latino

En 1961, Palmieri fundó el Conjunto La Perfecta, una orquesta que revolucionó la música latina al reemplazar los tradicionales violines con una innovadora sección de trombones. Este sonido, no solamente ayudó a definir el estilo de la salsa, sino que también le abrió las puertas a un éxito sin precedentes.

Palmieri fue el primer artista en ganar un Grammy a Mejor Grabación Latina en 1975 por su álbum The Sun of Latin Music, lanzado en 1973. A lo largo de su carrera, fue galardonado con un total de 10 Grammys. Además de su trabajo en la salsa, es recordado por Harlem River Drive, su innovador álbum de 1971, que es una fusión de salsa, jazz, funk y soul que dejó una profunda huella en generaciones posteriores de músicos.

Se le conoce como el «arquitecto de la salsa progresiva» y «El Rumbero del Piano» gracias a su estilo percusivo y por la complejidad armónica de su música. Eddie Palmieri siguió ejecutando su arte hasta sus últimos días de vida, actuando, grabando y enseñando. El año pasado fue homenajeado por el Jazz at Lincoln Center y declarado NEA Jazz Master, por su inmenso talento y contribución al arte musical.