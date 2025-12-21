La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 24 diciembre 2025
Entretenimiento

Danny Ocean, Joaquina y Rawayana en la lista de las mejores 50 canciones en español de Rolling Stone 2025

Danny Ocean, Joaquina y Rawayana figuran en las 50 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone.

Massiel Quero
Massiel Quero
Danny Ocean, Joaquina y Rawayana en la lista de las mejores 50 canciones en español de Rolling Stone 2025

La emblemática revista Rolling Stone presentó su esperado balance anual con las 50 piezas musicales en español más influyentes de 2025. El listado es una cuidada selección de líricas hispanoamericanas que, según el análisis de los expertos de la publicación, marcaron la pauta y definieron el rumbo de la industria durante los últimos doce meses.

La recopilación no solo celebra el éxito comercial, sino también la rica diversidad de identidades y géneros que marcaron tendencia. En esta edición, la nota editorial subraya cómo la música en nuestro idioma ha superado sus propios límites, logrando resonar incluso en audiencias que no están familiarizadas con el español, rompiendo barreras geográficas y estilísticas con propuestas innovadoras.

Danny Ocean, Joaquina y Rawayana en la lista de las mejores 50 canciones en español de Rolling Stone 2025

Danny, Joaqui y Rawa entre los grandes

Danny Ocean, Joaquina y la banda Rawayana, lograron posicionarse junto a grandes exponentes de naciones como México, Colombia, España, Argentina y Puerto Rico, reafirmando el impacto global de la creatividad sonora producida por los venezolanos.

En el puesto 13 destaca Daniel Morales, conocido como Danny Ocean, gracias a su colaboración con el colombiano Kapo en el sencillo titulado “Imagínate”. Por su parte, la cantautora Joaquina se adjudicó la casilla 24 con “Desahogo”, una de las piezas centrales de su producción discográfica Al romper la burbuja.

Finalmente, el grupo Rawayana, integrado por Alberto Montenegro, Antonio Casas, Andrés Estory y Alejandro Abeijón, se hizo presente en el lugar número 33. Su tema “Corazón adentro”, realizado en conjunto con los colombianos de Bomba Estéreo, cierra con broche de oro la presencia nacional en esta prestigiosa lista que resume la excelencia musical del 2025.

Venezuela se hace sentir en los Premios Billboard con nominaciones para Danny Ocean y Chino y Nacho
