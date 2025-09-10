jueves, 11 septiembre 2025
jueves, 11 septiembre 2025
Entretenimiento

Venezuela se hace sentir en los Premios Billboard con nominaciones para Danny Ocean y Chino y Nacho

Venezuela dice presente con Danny Ocean y Chino y Nacho con nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, destacando en categorías como Latin Pop y Tropical, respectivamente, en una ceremonia dominada por Bad Bunny.

Por Redacción La Prensa de Lara
El talento venezolano se hace presente en la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, a pesar de que las nominaciones están dominadas por la arrolladora presencia de Bad Bunny. Venezuela cuenta con dos representantes, Danny Ocean y el icónico dúo Chino y Nacho.

Danny Ocean ha sido reconocido por su trabajo en las categorías Artista Latin Pop del Año y Álbum Latin Pop del Año Solista por su disco, Babylon Club. Este proyecto, no solo fue un éxito crítico, sino que también tuvo un gran impacto en las plataformas digitales. Temas como «Imagínate», una colaboración con Kapo que también fue nominada a Canción «Latin Pop» del Año, y «Corazón», han sido las canciones con más reproducciones, demostrando el gran recibimiento del público a la nueva etapa musical del artista.

Por su parte, el dúo Chino y Nacho destacó con una nominación en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo. Esta nominación es especialmente significativa, ya que se produce tras su reencuentro y el éxito de su canción «Tu Nombre», que marcó el regreso de la aclamada dupla.

Venezolanos en el Lollapalooza 2026 de Argentina y Chile: Mau y Ricky, Danny Ocean y Joaquina

Venezuela entre una amplia gama de géneros

En total, más de 70 artistas fueron reconocidos en 49 categorías, abarcando una amplia gama de géneros que van desde el Latin Pop hasta el Tropical, el Latin Rhythm y el Regional Mexicano. Los Premios Billboard de la Música Latina, organizados en colaboración con la cadena Telemundo, se determinan exclusivamente por el rendimiento de los artistas en las listas semanales de la prestigiosa revista, lo que refuerza su valor como un indicador del verdadero éxito comercial.

Estos galardones se enmarcan en el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre, donde también se entregarán otros premios especiales que serán anunciados próximamente.

