martes, 30 septiembre 2025
martes, 30 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Entretenimiento

Baywatch vuelve a las pantallas: Fox anuncia que la serie de salvavidas tendrá un reboot en 2026

La cadena Fox anunció que la icónica serie Baywatch regresará con 12 nuevos episodios en 2026, bajo la producción de los creadores originales y con un elenco totalmente renovado.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Baywatch vuelve a las pantallas: Fox anuncia que la serie de salvavidas tendrá un reboot en 2026

La icónica serie de los años noventa que se convirtió en un fenómeno global, Baywatch, volverá a la televisión con una nueva versión. Fox anunció una colaboración con Fremantle, la compañía propietaria de los derechos del título original, para un reboot de 12 episodios que se emitirán entre 2026 y 2027.

La producción de esta nueva etapa estará en manos de Matt Nix, creador de series como Burn Notice y True Lies, quien ejercerá como showrunner y productor ejecutivo. Los creadores originales de la serie, Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, lo acompañarán en la producción, junto con Dante Di Loreto.

Baywatch vuelve a las pantallas: Fox anuncia que la serie de salvavidas tendrá un reboot en 2026

¿Qué se puede esperar del nuevo Baywatch?

En un comunicado de prensa, el presidente de Fox Television Network, Michael Thorn, destacó la importancia de este regreso. «En su primera versión, Baywatch definió una era de la vida en la playa y elevó a los salvavidas a un estatus icónico. Ahora, con nuestros socios de Fremantle, esta maquinaria televisiva está lista para un regreso contemporáneo», expresó Thorn, prometiendo «historias frescas, nuevas estrellas y todo el espectáculo que convirtió a Baywatch en una sensación mundial».

ABC anuncia el regreso del programa de Jimmy Kimmel tras suspensión

Por su parte, el CEO de drama global de Fremantle, Christian Vesper, aseguró que la marca sigue siendo un activo valioso y una de las series más icónicas de la historia de la televisión. Vesper confía en que con Matt Nix al mando, el reboot «reconectará con los fans de siempre y, al mismo tiempo, presentará a una nueva generación el mundo de estos famosos salvavidas».

La sinopsis oficial de la cadena adelanta que la nueva serie mantendrá los elementos que la hicieron famosa: rescates llenos de adrenalina, romances, drama personal y heroísmo en las playas del sur de California. Sin embargo, se añadirá un enfoque más moderno, un elenco completamente nuevo y desafíos propios de la actualidad. Por el momento, no se han revelado detalles sobre los actores que formarán parte del nuevo elenco ni cuándo iniciarán los rodajes.

Tabla de contenidos
  1. ¿Qué se puede esperar del nuevo Baywatch?

Noticias relacionadas

No te pierdas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.