Disney anuncia el regreso de Camp Rock con los Jonas Brothers

Tras más de una década desde su última entrega, Camp Rock, una de las películas originales más populares de Disney Channel, regresará con una tercera parte. La producción ya está en marcha en Vancouver, Canadá, y contará con el retorno de los hermanos Jonas —Joe, Nick y Kevin— en sus icónicos papeles, mientras que la estrella original, Demi Lovato, participará en el proyecto como productora ejecutiva, pero no aparecerá en pantalla.

La historia retoma la vida de Connect 3, la famosa banda de los hermanos Gray, quienes, tras perder una oportunidad como teloneros de una gran gira, deciden regresar a Camp Rock. Su misión es encontrar a la próxima gran promesa de la música. La sinopsis oficial adelanta que, a medida que los jóvenes talentos compiten por la oportunidad de abrir un concierto para su banda favorita, las amistades se pondrán a prueba y la tensión aumentará en el campamento.

Disney apuesta por talento nuevo

Además de los regresos de los Jonas Brothers y de Maria Canals-Barrera como Connie Torres, la madre de Mitchie Torres, la película presentará a una nueva generación de campistas. Entre los nuevos rostros se encuentran: Liamani Segura como Sage, Hudson Stone como su hermano Desi, Lumi Pollack en el papel de la prodigio del chelo Rosie, Casey Trotter como el baterista Cliff, Brooklynn Pitts como la coreógrafa Callie, la influyente Madison interpretada por Ava Jean, y Malachi Barton como el chico malo del campamento, Fletch.

Este esperado regreso honrará la esencia de la saga, manteniendo la nostalgia para los fans originales, pero al mismo tiempo ofrecerá una historia fresca y contemporánea para conectar con nuevas audiencias. La película se estrenará en Disney+, aunque la fecha exacta de lanzamiento aún no ha sido revelada. Con la producción ya en marcha, los fans de la franquicia pueden esperar un emocionante retorno a uno de los campamentos de verano más famosos del cine juvenil.