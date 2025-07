Yaracuyano gana Carrera del Chivo

Alexander Meléndez, oriundo de Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy, se tituló como el campeón de la decimoquinta edición de la Carrera del Chivo 2025, categoría masculina, con un tiempo total recorrido de una hora y cuatro minutos, desde el punto de salida en el Obelisco de Barquisimeto hasta la población de Pavia. Se hizo acreedor de un chivo en pie.

Dos meses de continua preparación que involucró entrenamiento de carreras en terreno plano y de montaña contribuyeron en el desempeño de Meléndez, quien en la edición de 2024 quedó en tercer lugar y en la del 2023 obtuvo un segundo puesto.

«La constancia y la disciplina me ayudaron, todos los días me sometí a un entrenamiento riguroso en las madrugadas y en las tardes, cuyo objetivo principal era ganar la carrera. Agradezco el apoyo de mis patrocinantes, ya que sin ellos no pudiera haber logrado esto», puntualizó Meléndez.

El atleta aseguró que su resistencia la ha obtenido gracias a su participación en carreras rápidas de calle de 10 kilómetros y aspira poder ir el venidero año al maratón CAF Caracas 2026, cuya distancia es de 42k y que será en el mes de febrero.

Cabe destacar que por segundo año seguido un yaracuyano gana la carrera en la rama masculina, el año pasado ganó Yhoan Trons.

Con una diferencia de sólo tres minutos, el joven de Pavia Yohanderson Mendoza logró el segundo puesto de la carrera para un recorrido total de una hora y siete minutos. Mendoza afirmó que en uno de los cerros tuvo la tentación de disminuir el ritmo; sin embargo, rápidamente se pudo reponer para transitar los últimos kilómetros de la carrera.

El tercer lugar lo obtuvo Oscar Echeverría, de Barquisimeto, con un tiempo de una hora y 10 minutos, completando así el cuadro de los ganadores masculinos.

Por la categoría femenino, la atleta Francys Calles, del estado Portuguesa, logró transitar el circuito plano montaña en un tiempo de una hora, 17 minutos, alzándose como la campeona de esta categoría.

Esta edición congregó a más de 400 corredores de Yaracuy, Barinas, Trujillo, Zulia, Portuguesa, Carabobo, Distrito Capital y Falcón, todos estuvieron disfrutando de las bondades del estado Lara y conocieron parte de su cultura que es uno de los fines de la Carrera del Chivo, dar a conocer el gentilicio guaro con la gastronomía que brinda, la música y la acogida a sus visitantes.

Esperan declaratoria de la Carrera del Chivo como patrimonio cultural del estado

El profesor Manuel Naranjo, organizador de la carrera, anunció que ya ha habido acercamientos con las autoridades para lograr declarar la Carrera del Chivo como un patrimonio inmaterial del estado.

«Ya hemos introducido todos los documentos y el ejecutivo regional ha mostrado interés, más temprano que tarde estaremos recibiendo buenas noticias», afirmó Naranjo.