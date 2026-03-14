La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 15 marzo 2026
domingo, 15 marzo 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Deportes

Venezuela vs. Japón: El larense Ranger Suárez con gran reto en los cuartos de final

El larense Ranger Suárez será el abridor de Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ante Japón este sábado 14 de marzo.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
Venezuela vs. Japón: El larense Ranger Suárez con gran reto en los cuartos de final

El larense Ranger Suárez será el encargado de tomar la bola para el partido de cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB), donde Venezuela estará retando a la tres veces campeona Japón este sábado 14 de marzo.

Luego de la derrota de los criollos sobre República Dominicana, la consecuencia será enfrentar a otra selección favorita para el título, como lo es el equipo nipón, que tendrá al actual Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto como el abridor.

El Team Venezuela cayó ante los quisqueyanos el miércoles 7 carreras por 5, luego de cuatro cuadrangulares que sentenciaron las acciones en un partido emocionante en el LoanDepot Park de Miami.

Venezuela vs. Japón: El larense Ranger Suárez con gran reto en los cuartos de final
Crédito: EFE.

Venezuela ante el tres veces capeón

Suárez ya tuvo una aparición en el primer encuentro de los criollos en el Clásico ante Países Bajos, allí lanzó par de entradas donde concedió tres inatrapables, una carrera, boleto y ponche.

Ahora tendrá la dura misión de retar a la siempre peligrosa ofensiva de los asiáticos, liderados por la súper estrella Shohei Ohtani, que a pesar de que no se ha anunciado que lance en el presente torneo global, el día de ayer estuvo realizando sesión de bullpen.

Venezuela vs. Japón: El larense Ranger Suárez con gran reto en los cuartos de final
Crédito: EFE.

Los primeros innings del encuentro serán de suma importancia para Venezuela y el oriundo de Pie de Cuesta, municipio Torres, deberá evitar el mayor daño posible y que la ofensiva ataque rápido a Yamamoto.

El encuentro será a las 9:00 de la noche del sábado y el ganador enfrentará al vencedor entre Puerto Rico ante Italia que juegan el mismo día.

Ildemaro Vargas conecta su primer jonrón en el Spring Training
Tabla de contenidos
  1. Venezuela ante el tres veces capeón

Noticias relacionadas

No te pierdas

Locales

Autismo y rigidez cogntiva: Adaptar el entorno para que los niños se sientan seguros y comprendidos

Redacción La Prensa de Lara -
Los niños que son parte del Trastorno del Espectro Autista (TEA) requieren de un ambiente en donde se sientan a gusta y tengan la ayuda necesaria para tener una mejor capacidad de enfrentarse a retos.

Emcoex enseña a productores de Lara a exportar con menos burocracia

Los Mesoneros y Paul McCartney: El increíble encuentro con la leyenda de The Beattles en Abbey Road

Perú anuncia el plan de mejoramiento genético de 6.000 alpacas en ocho regiones del país

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.