Venezuela vs. Japón: El larense Ranger Suárez con gran reto en los cuartos de final

El larense Ranger Suárez será el encargado de tomar la bola para el partido de cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB), donde Venezuela estará retando a la tres veces campeona Japón este sábado 14 de marzo.

Luego de la derrota de los criollos sobre República Dominicana, la consecuencia será enfrentar a otra selección favorita para el título, como lo es el equipo nipón, que tendrá al actual Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto como el abridor.

El Team Venezuela cayó ante los quisqueyanos el miércoles 7 carreras por 5, luego de cuatro cuadrangulares que sentenciaron las acciones en un partido emocionante en el LoanDepot Park de Miami.

Venezuela ante el tres veces capeón

Suárez ya tuvo una aparición en el primer encuentro de los criollos en el Clásico ante Países Bajos, allí lanzó par de entradas donde concedió tres inatrapables, una carrera, boleto y ponche.

Ahora tendrá la dura misión de retar a la siempre peligrosa ofensiva de los asiáticos, liderados por la súper estrella Shohei Ohtani, que a pesar de que no se ha anunciado que lance en el presente torneo global, el día de ayer estuvo realizando sesión de bullpen.

Los primeros innings del encuentro serán de suma importancia para Venezuela y el oriundo de Pie de Cuesta, municipio Torres, deberá evitar el mayor daño posible y que la ofensiva ataque rápido a Yamamoto.

El encuentro será a las 9:00 de la noche del sábado y el ganador enfrentará al vencedor entre Puerto Rico ante Italia que juegan el mismo día.