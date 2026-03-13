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domingo, 15 marzo 2026
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Ildemaro Vargas conecta su primer jonrón en el Spring Training

Ildemaro Vargas impulsó su promedio a .345 tras conectar su primer jonrón del Spring Training, reafirmando su valor como utility experimentado en Arizona.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
Ildemaro Vargas conecta su primer jonrón en el Spring Training

Ildemaro Vargas continúa en su camino de ganarse un puesto en el equipo grande de los Cascabeles de Arizona y conectó su primer cuadrangular de los primeros Spring Training 2026.

En el encuentro ante los Atléticos, el de Caripito, estado Monagas se fue de 3-2 con producida y anotada, fabricando una de las tres carreras en la derrota 13-3.

El batazo llegó en la misma primera entrada ante los envíos del joven derecho cubano Luis Morales para abrir el marcador.

Vargas fue alineado como segundo bate y defendió la segunda base, para luego ser sustituido en la mitad del encuentro.

Ildemaro Vargas conecta su primer jonrón en el Spring Training

Vargas con solido promedio ofensivo en pretemporada

En lo que va de entrenamientos primaverales, el venezolano cuenta con nueve encuentros en los que ha consumido 29 turnos al bate, ha disparado 10 inatrapables, un jonrón, cinco remolcadas y cuatro anotadas, para un buen promedio ofensivo de .345.

El rol de Ildemaro Vargas para esta campaña se espera que sea similar al de los últimos años que ha sido de un jugador polivalente, capaz de defender distintas posiciones del cuadro y brindando mayor profundidad a la alineación de los «desérticos».

Estará arribando a su décima temporada en las Grandes Ligas y la quinta con el uniforme de Arizona.

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  1. Vargas con solido promedio ofensivo en pretemporada

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