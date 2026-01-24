Ranger Suárez asume el reto de lanzar en el mítico Fenway Park con Boston

El caroreño Ranger Suárez fue presentado oficialmente por los Medias Rojas de Boston y ofreció sus primeras declaraciones, de cara a su temporada de debut con un equipo distinto al de los Filis de Filadelfia.

Será un gran reto para el lanzador larense, pero cuenta con la capacidad de dejar buenos números y espera cumplir con las expectativas de esta nueva contratación para los «patirrojos».

«Me motiva pisar la lomita donde lanzaron leyendas como Pedro Martínez o Roger Clemens. Desde pequeño en Venezuela, mientras mis amigos apoyaban a los Yankees, yo siempre seguía a los Medias Rojas», manifestó el lanzador, de 30 años de edad.

Suárez firmó un acuerdo de cinco años con Boston (hasta 2030), a cambio de 130 millones de dólares, donde ganará este año 7 millones, en 2027 serán 15 millones y de allí en adelante devengará sueldo de 35 millones por año, con una cláusula mutua para el año 2031, cuando también ganaría 35 millones o el equipo le pagaría 10 millones en caso de una rescisión.

Boston Red Sox

Ranger sobre el Clásico Mundial de Béisbol

«Ojalá pueda representar a mi país (en el Clásico Mundial de Béisbol), que es lo que uno quiere desde pequeño y sacarme esa espinita de la última vez que no pude ir», dijo el larense, luego de que se le preguntara si se pondría el uniforme de Venezuela.

El oriundo de Pie de Cuesta, municipio Torres, no pudo estar en la edición pasada, ya que se lesionó en días previos que comenzara la competencia, se uniformó y luego de varias prácticas presentó molestias.