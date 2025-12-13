Delegación Lara lideró en atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales

La delegación del estado Lara mandó en el atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025 (Judenacom), que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Mérida y se subieron a lo más alto del podio luego de cosechar 11 medallas, más de la mitad fueron de oro (6), par de platas y tres de bronce.

Uno de los triunfadores fue Thiago Peña que mandó en el tetratlón al llevarse la medalla de oro, en la misma disciplina, pero de otra categoría se la llevó Leandro Méndez, también hubo oro en el relevo sub-12, conformado por Franklin Otero, Enmanuel Suárez, Juan Romero y el mismo Peña que repitió metal dorado.

Crédito: Ministerio del Deporte.

Los representantes de Lara destacaron en diversas disciplinas

Por otro lado, Meilín Meléndez ganó plata en los 600 metros sub-14, Jesús Torres consiguió bronce al igual que Enmanuel Suárez, pero en salto largo.

«Estoy muy feliz por quedar de tercer lugar en salto largo representando a Lara, este peluche me gusta mucho, llevo cuatro años en atletismo y también vamos por la medalla de oro en el relevo», dijo el pequeño Suárez.

Torres, que sumó otro podio para Lara, aseguró que se estuvo preparando mucho para mejorar sus tiempos y marcas.

«Estoy superándome cada día para ser un mejor atleta y llegar al alto rendimiento», expresó.