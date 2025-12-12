La Liga de Desarrollo Pastoras de Lara está en su etapa decisiva

La Liga de Desarrollo Pastoras de Lara arrancó esta semana con la etapa decisiva en todas sus categorías, con el inicio de los cuartos de final en el Domo Bolivariano.

Luego de 14 arduas semanas que duró la ronda eliminatoria, los clasificados comenzaron la lucha por el título en las cinco categorías en los tres municipios donde hacen vida (Iribarren, Torres y Simón Planas). Desde el miércoles hasta el domingo se estarán realizando los juegos de esta fase para buscar los clasificados a las semifinales.

«El objetivo principal de la Liga es la masificación, llegar con el equipo Pastoras de Lara a cada rincón del estado, apoyar categorías formativas tanto en masculino como en femenino. Hemos trabajado en simultáneo con la Superliga Júnior, un proyecto de alto rendimiento de la federación», manifestó el presidente de la Liga, José Giménez.

Gran propósito de la Liga de Desarrollo

Este torneo ha servido para darle roce competitivo a unos 600 jóvenes aproximadamente, repartidos en 56 equipos. Esta Liga de desarrollo sirve para que todos los jugadores de cada equipo vea minutos en cancha, se vaya formando y luego de presentar un mejor nivel, pueda ir a jugar en la Superliga Júnior, que es un siguiente nivel de la formación.

Los juegos restantes para este fin de semana continúan en el complejo Hugo Chávez donde habrá tres encuentros, comenzando a las 3:00 p.m. con Guaros de Lara ante Dorante en la categoría U17, seguidamente Lobos va ante Máximo Viloria y cierra Piedras Blancas contra Luis María Castillo A.

El sábado en la cancha El Sisal inician más temprano (9:00 a.m.) con tres juegos seguidos de Factori, primero en la U9 ante El Sisal, luego el U11 ante Lobos y la U17 versus El Sisal. En la tarde se enfrentan El Sisal contra Esbalro en las categorías U13 y U15. El día domingo continúan los encuentros nuevamente en el Domo Bolivarianos para definir el resto de los clasificados.

«Hicimos un ranking donde estaremos premiando a los mejores ocho clubes, habrá dotación deportiva, una copa y estamos trabajando para entregar esos premios en la próxima inauguración del torneo (febrero 2026). En enero tenemos planificado trabajar la categoría U6, es algo nuevo», agrega Giménez.

El directivo aseguró que las puertas están abiertas para recibir a nuevos clubes en la edición del 2026.