Fanaticada llena el nido: Asistencia al Antonio Herrera Gutiérrez aumenta 24,82%

La fanaticada de los Cardenales de Lara ha respondido con una pasión renovada. Un análisis comparativo de la asistencia al estadio Antonio Herrera Gutiérrez (AHG) en Barquisimeto ha revelado un incremento del 24,82% durante los primeros dos meses de la temporada 2025-2026, en comparación con el mismo período de la zafra anterior (2024-2025).

El análisis realizado por el equipo periodístico de LA PRENSA DE LARA se centró en el período comprendido entre el 15 de octubre y el 07 de diciembre de cada temporada, el cual abarca los dos primeros meses de la fase regular.

De acuerdo con los números suministrados en los boletines diarios del departamento de prensa de Cardenales de Lara, en este lapso durante la temporada 2025-2026 han asistido al parque barquisimetano un total de 119.075 fanáticos, lo que representa un aumento del 24,82% con respecto al año anterior cuando, en el mismo lapso de tiempo, se registró la asistencia de 95.392 personas al nido crepuscular.

Hay que destacar que la medición de la temporada 2024-2025 se realizó con datos incompletos, ya que no se pudo obtener la cifra de asistencia de 2 de los 22 juegos disputados en ese lapso (18/10 vs. Tiburones y 19/11 vs. Caribes).

Sin embargo, a pesar de esta limitación en los datos del año anterior, el incremento del 24,82% se mantiene como un indicador sólido del alza del público.

Estadísticas del Antonio Herrera Gutiérrez

La regularidad mostrada por la afición cardenalera se evidencia en el promedio de asistencia diaria al recinto barquisimetano. En el lapso de tiempo analizado, Cardenales de Lara ha disputado 21 juegos y en sólo dos de ellos tuvo una asistencia menor a los 4 mil fanáticos (el 14/11 contra Bravos de Margarita y el 02/12 contra Tigres de Aragua).

En estos partidos, aunque no se superó la barrera de los 4 mil fanáticos, en ninguno de los casos se estuvo por debajo de los 3 mil 700 aficionados. En números, el equipo crepuscular ha superado hasta en siete ocasiones la barrera de los 4 mil fanáticos presentes y en siete ocasiones también se superó los 5 mil asistentes.

En uno de los 21 partidos diputados, Cardenales de Lara superó el umbral de los 6 mil asistentes al parque, mientras que en dos ocasiones la asistencia estuvo por el orden de los 7 mil asistentes. Curiosamente, el día que más fanáticos asistieron al AHG fue el 15 de octubre de 2025, día en que el equipo debutó esta temporada contra los Tigres de Aragua y en el que asistieron 12.545 aficionados.

La regularidad que ha tenido el fanático de Cardenales de Lara durante esta temporada contrasta con la realidad que se vivió durante la 2024-2025. De acuerdo con datos analizados entre el 12 de octubre de 2024 (día en el que empezó la temporada) y el 07 de diciembre de 2024, nunca se superó la cifra de 9 mil asistentes al estadio.

De hecho, el día en el que hubo mayor asistencia entre el 15 de octubre y el 07 de diciembre de 2024 fue el domingo 29 de noviembre en una doble cartelera contra los Leones del Caracas. Ese día, al estadio de la avenida Rotaria asistieron 8.149 fanáticos. A diferencia de la temporada 2025-2026, en la zafra 2024-2025 hasta en cinco ocasiones el equipo se quedó sin sobrepasar la barrera de los 3 mil asistentes al recinto barquisimetano.

Curiosamente, durante la temporada 2025-2026 no han sido ni los Leones del Caracas ni los Navegantes del Magallanes los equipos que más fanáticos han metido al recinto barquisimetano. De acuerdo con los datos recaudados por LA PRENSA, los Tigres de Aragua han logrado llevar en un total de 4 juegos a 31.745 fanáticos. Dicho de otra manera, cuando Cardenales de Lara juega contra el equipo maracayero lleva al estadio, en promedio, 7.936 fanáticos.

Contra los Navegantes del Magallanes, Cardenales ha jugado un total de tres partidos esta temporada en Barquisimeto, totalizando 15.255 fanáticos para promediar una media de 5.085 asistentes. Cuando Cardenales juega contra los Tiburones de La Guaira, el equipo también registra una media interesante de fanáticos, pues en cuatro juegos disputados esta temporada han asistido un total de 24.512 aficionados, lo que representa un promedio de 6.128 fanáticos por partido.

Contra los Leones del Caracas sólo se ha disputado un partido esta temporada en Barquisimeto, con una asistencia total de 8.749 aficionados.

Cardenales de Lara ha crecido exponencialmente en la asistencia de fanáticos al estadio, a pesar de estar en una situación deportiva comprometida. De acuerdo con la investigación realizada, para el 07 de diciembre de 2024 el equipo larense ocupaba el primer lugar en la temporada regular con un récord de 26 victorias y 18 derrotas, mientras que para el 07 de diciembre de 2025 el equipo larense tenía registro de 22 victorias y 22 derrotas, lo que ubicaba a la novena crepuscular en el quinto lugar de la tabla de posiciones, a tres juegos de diferencia de la cima.

A pesar de este registro, la afición no ha dejado de asistir al Antonio Herrera Gutiérrez. De hecho, en los últimos dos partidos celebrados en Barquisimeto (uno contra los Tiburones de La Guaira el sábado 06 de diciembre y otro contra las Águilas del Zulia el 07 de diciembre) el equipo registró la asistencia de 12.997, lo que representa una media de 6.498 fanáticos por partido.

Uno de los aspectos que ayuda a esta regularidad en la asistencia al estadio barquisimetano está directamente ligado con el costo de las entradas.

Para el año 2024, por ejemplo, el costo de un boleto para ver a Cardenales de Lara en las gradas era de dos dólares, mientras que para asistir al estadio en el sector preferencial el costo del boleto era de seis dólares. Las sillas centrales estaban en 12 dólares, la VIP Premium en 18, mientras que las VIP Terreno costaban hasta 35 dólares.

Para la temporada 2025, el costo de las gradas, sillas preferenciales, laterales y centrales sigue siendo el mismo. Las únicas localidades que sufrieron un ligero incremento fueron los boletos para VIP Premium que ahora cuestan 20 dólares y las VIP Gold y las VIP Terreno que pasaron de costar 35 a 40 dólares.

El 13 de noviembre de 2025, un medio digital en Barquisimeto publicó un reportaje que hablaba de la fidelidad del fanático larense para con su equipo. En el reportaje mencionan que a los aficionados poco les importa la situación que el equipo pueda tener en la tabla de posiciones, pues muchas de las personas que van al parque lo hacen por defender una tradición.

Cardenales de Lara no es el único equipo que ha tenido buenas noticias con el tema de la taquilla en la temporada 2025-2026. De acuerdo con reportes de la liga, el 30 de octubre de 2025 Leones del Caracas establecieron un nuevo récord de asistencia para un partido de béisbol en Venezuela.

Ese día, el equipo capitalino jugó contra los Navegantes del Magallanes en el estadio Monumental y registró la asistencia de 32.623 fanáticos. Para contextualizar el impacto de esta cifra en lo que va del mes de diciembre, Cardenales de Lara ha jugado tres partidos en Barquisimeto registrando una asistencia de 16.768 aficionados, casi la mitad de lo que Caracas registró en un partido.

Aunque los números revelan un éxito relacionado con la asistencia de público al AHG, se estima que en los próximos días esta cifra aumente. A Cardenales aún le restan siete juegos en condición de local y tres serán contra los Leones del Caracas y uno contra los Navegantes del Magallanes equipos que, históricamente, han arrastrado bastantes fanáticos al recinto barquisimetano.

Promociones han surtido el efecto esperado

Las promociones que se han venido implementado a lo largo de la temporada, han conseguido enganchar a la fanaticada larense logrando estabilizar una media de asistencia que, en la mayoría de los casos, supera los cuatro mil fanáticos por partido.

Desde hace tiempo, Cardenales tiene promociones especiales como la de Ladies Night (las mujeres entran gratis los jueves), o los domingos familiares, días en los que la mayoría de entradas quedan a mitad de precio. El equipo, también cuenta con números habilitados para que las personas adquieran sus entradas vía WhatsApp o con aplicaciones que permiten pagar a crédito los boletos.

El impacto de estas promociones se ve reflejado en los números de asistentes al parque barquisimetano. El día 15 de octubre, día inaugural, los boletos fueron puestos a mitad de precio y la respuesta del público fue masiva. Un total de 12.545 fanáticos acudieron al estadio para poder presenciar el partido ese día.

El primer domingo popular de la temporada fue el 19 de octubre y ese día también se registró una asistencia importante, pues fueron 6706 fanáticos que ingresaron al recinto barquisimetano.

La siguiente gran entrada de la temporada para Cardenales de Lara se registró un jueves, día en el que las mujeres entran gratis. El 30 de octubre, en un juego contra los Tigres de Aragua el equipo logró llevar a 7.300 fanáticos a su estadio, confirmando que no importa el rival de turno, pues las promociones logran su efecto.

Las estadísticas muestran que los días en los que más fanáticos ingresan al estadio son los días en los que hay promociones especiales. La excepción a la regla, como suele suceder cada año, ocurre cuando vienen a Barquisimeto los Leones del Caracas, pues la rivalidad que hay entre ambos equipos hace que las personas acudan masivamente al parque.

De acuerdo con los registros que maneja LA PRENSA DE LARA, el único partido que se ha realizado hasta ahora entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara en Barquisimeto se celebró el sábado 15 de noviembre. Ese día 8.749 fanáticos se hicieron presente en el estadio barquisimetano.

El sábado 07 de diciembre contra Tiburones de La Guaira asistieron al estadio 7.904 personas. Ese día muchos aficionados fueron a ver a Ronald Acuña Jr.