miércoles, 28 enero 2026
Deportes

Altuve no está descartado para el Clásico Mundial de Béisbol

El manager del equipo venezolano para el Clásico Mundial de Béisbol aclara que la ausencia del grande liga José Altuve es hasta los momentos solo un rumor.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
Crédito: MLB.

A pocas semanas para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol (CMB), Venezuela aún está a la espera del anuncio oficial del roster; sin embargo, han surgido algunos rumores, los que el manager Omar López aprovechó de aclarar.

Uno de los nombres más sonados en los últimos días fue el de José Altuve, ya que algunas páginas en redes sociales habían anunciado que estaría ausente del equipo criollo, pero el estratega aseguró que hasta los momentos no ha recibido algún comunicado de parte de los Astros de Houston.

«Es más de lo mismo con respecto a que viene una cuenta diciendo que ‘la fuente me dijo esto, la fuente me dijo lo otro’, y realmente las fuentes oficiales para decir si están o no (los jugadores) somos nosotros, el 5 de febrero (día en que se revelan los rosters oficiales). No se ha recibido nada que diga que José Altuve no ha sido aprobado por el seguro», dijo López.

Criollos pendientes por confirmar para el Clásico Mundial de Béisbol

El dirigente aseguró que se están siguiendo los lineamientos al igual que en el Clásico pasado, en el que los nombres se oficializaron el día estipulado por los entes del torneo.

«Sí puedo decir que en los últimos cinco días se han estado recibiendo respuestas positivas de la gran mayoría que estaba en listas diferentes. El 5 de febrero será el día en el que la MLB anunciará los nombres», agregó. 

De igual manera, López aseguró que tuvo una conversación fructífera con Ronald Acuña Jr. y tampoco descartó su participación con el equipo criollo. Habrá que esperar la próxima semana para conocer los nombres seleccionados.

Caribes vs. Magallanes: una final con rivales conocidos
Tabla de contenidos
  1. Criollos pendientes por confirmar para el Clásico Mundial de Béisbol

