La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 11 enero 2026
domingo, 11 enero 2026
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Deportes

120 ciclistas participarán en la Vuelta al Táchira este 9 de enero

Experimentados ciclistas de todo el país y del exterior estarán buscando la gloria en la sexagésima primera edición de la tradicional Vuelta al Táchira.

Víctor Rodríguez
Por Víctor Rodríguez
120 ciclistas participarán en la Vuelta al Táchira este 9 de enero

La Vuelta al Táchira en su edición número 61 estará comenzando este viernes 09 de enero y un total de 120 competidores estarán buscando reinar en las principales vías de Los Andes venezolanos.

Equipos de Bolivia, México, Cuba y Colombia harán acto de presencia en el giro andino, junto a los pedalistas venezolanos que pondrán todo su empeño en que el título se quede en casa, será una edición especial por la gran presencia internacional.

Como es tradición, los colombianos tendrán una importante participación de competidores en la Vuelta al Táchira 2026, ya que también serán integrantes de los equipos de México y Bolivia; sin embargo, el equipo del vecino país, GW Erco Shimano, cuenta con pedalistas fuertes para disputar el primer lugar.

120 ciclistas participarán en la Vuelta al Táchira este 9 de enero

Dominio nacional en la Vuelta al Táchira

Los venezolanos que sobresalen para esta edición de la Vuelta al Táchira son el tricampeón Roinel Campos, Yonder Godoy, Luis Mora, Pedro Sequera, Juan Ruiz y Luis Pinto, integrantes de la Gobernación de Trujillo.

Un total de 10 etapas se estarán disputando a partir de este fin de semana (la competición terminará el 18 de enero), en las que cubrirán un recorrido de más de mil 500 kilómetros atravesando gran parte de Táchira, Barinas y Mérida. La mascota oficial de este año es el oso frontino, en honor a la biodiversidad andina.

Voleibol criollo tuvo un resurgir en el año 2025 en las competencias internacionales

«La Vuelta al Táchira se realizará sin ninguna modificación y desde el próximo miércoles tendremos los primeros equipos extranjeros en San Cristóbal. No hay cambios en el recorrido de las 10 etapas y José Gregorio Freites, autoridad única del deporte tachirense, está en contacto permanente con los responsables del operativo de seguridad para llevarlo a cabo sin contratiempos», reveló Josmer Cuadros, miembro del comité organizador del giro andino, en entrevista a ACN.

Tabla de contenidos
  1. Dominio nacional en la Vuelta al Táchira

Noticias relacionadas

No te pierdas

Deportes

Jesús Luzardo pacta con los Filis por 11 millones de dólares para 2026

Víctor Rodríguez -
Tras una campaña récord, Jesús Luzardo pactó 11 millones de dólares con los Filis para 2026, mientras Ranger Suárez define su futuro fuera de Filadelfia.

Tras 10 años de su último éxito solitario, Bruno Mars revela «The Romantic»

Deterioro en calles afecta a vecinos de barrio El Carmen

Familia sufre volcamiento en el municipio Torres

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.