120 ciclistas participarán en la Vuelta al Táchira este 9 de enero

La Vuelta al Táchira en su edición número 61 estará comenzando este viernes 09 de enero y un total de 120 competidores estarán buscando reinar en las principales vías de Los Andes venezolanos.

Equipos de Bolivia, México, Cuba y Colombia harán acto de presencia en el giro andino, junto a los pedalistas venezolanos que pondrán todo su empeño en que el título se quede en casa, será una edición especial por la gran presencia internacional.

Como es tradición, los colombianos tendrán una importante participación de competidores en la Vuelta al Táchira 2026, ya que también serán integrantes de los equipos de México y Bolivia; sin embargo, el equipo del vecino país, GW Erco Shimano, cuenta con pedalistas fuertes para disputar el primer lugar.

Dominio nacional en la Vuelta al Táchira

Los venezolanos que sobresalen para esta edición de la Vuelta al Táchira son el tricampeón Roinel Campos, Yonder Godoy, Luis Mora, Pedro Sequera, Juan Ruiz y Luis Pinto, integrantes de la Gobernación de Trujillo.

Un total de 10 etapas se estarán disputando a partir de este fin de semana (la competición terminará el 18 de enero), en las que cubrirán un recorrido de más de mil 500 kilómetros atravesando gran parte de Táchira, Barinas y Mérida. La mascota oficial de este año es el oso frontino, en honor a la biodiversidad andina.

«La Vuelta al Táchira se realizará sin ninguna modificación y desde el próximo miércoles tendremos los primeros equipos extranjeros en San Cristóbal. No hay cambios en el recorrido de las 10 etapas y José Gregorio Freites, autoridad única del deporte tachirense, está en contacto permanente con los responsables del operativo de seguridad para llevarlo a cabo sin contratiempos», reveló Josmer Cuadros, miembro del comité organizador del giro andino, en entrevista a ACN.