domingo, 21 septiembre 2025
domingo, 21 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Béisbol

Cardenales de Lara refuerza su bullpen con el lanzador Hunter McMahon

Cardenales de Lara anunció la contratación del lanzador estadounidense Hunter McMahon como su cuarto importado para la próxima campaña de la LVBP.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Cardenales de Lara refuerza su bullpen con el lanzador Hunter McMahon
Cortesía

Cardenales de Lara ha confirmado la incorporación de su cuarto importado de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Se trata del lanzador estadounidense Hunter McMahon, quien vivirá su primera experiencia en el béisbol invernal venezolano. Durante el pasado año, McMahon se desempeñó con los Kansas City Monarchs en la American Association (AA).

Cardenales de Lara sobre McMahon

José Yépez, gerente deportivo de los «pájaros rojos«, expresó su satisfacción con la adquisición. «Para nosotros siempre será importante contar con un bullpen fortalecido, y la llegada de este importado refuerza aún más a los brazos que ya teníamos», comentó Yépez. El directivo también destacó las cualidades del nuevo lanzador, describiéndolo como un pitcher joven con experiencia en el sistema de Ligas Menores. Su repertorio, que incluye una buena recta, ha demostrado ser efectivo, lo que genera gran optimismo en la organización.

McMahon, fue seleccionado en la novena ronda del draft de 2019 por los Washington Nationals. Su última participación en Ligas Menores fue en 2024 con la filial Doble-A de los Minnesota Twins. En los dos veranos más recientes, lanzó en la American Association, consolidando su experiencia en el circuito independiente.

Hunter McMahon en números

En su más reciente actuación en la AA, McMahon participó en 28 juegos, todos en rol de relevo. Sus estadísticas demuestran su consistencia, con una efectividad de 2.30 y un WHIP de 1.08. Además, registró un récord de 2 victorias y 2 derrotas, y logró 13 rescates. Con su incorporación, Cardenales de Lara suma un total de cinco peloteros extranjeros confirmados, y se espera el anuncio de un cupo adicional en los próximos días.

Cardenales de Lara suma a su cuarto importado: Adrián De Horta
Tabla de contenidos
  1. Cardenales de Lara sobre McMahon
  2. Hunter McMahon en números

Noticias relacionadas

No te pierdas

Mundo

Supertifón Ragasa: Filipinas y Taiwán en alerta máxima por la inminente llegada de la tormenta

Redacción La Prensa de Lara -
Supertifón Ragasa ha provocado una alerta general en Filipinas y Taiwán, con evacuaciones en marcha y advertencias de fuertes vientos y lluvias. La tormenta es el decimoctavo ciclón de la temporada en el Pacífico.

Un perro causa accidente en Tierra Negra

Barquisimeto celebra a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos venezolanos

GP de Bakú: Grand Chelem de Verstappen, Piastri abandona y primera victoria de Sainz con Williams

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.