Cardenales de Lara refuerza su bullpen con el lanzador Hunter McMahon

Cardenales de Lara ha confirmado la incorporación de su cuarto importado de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Se trata del lanzador estadounidense Hunter McMahon, quien vivirá su primera experiencia en el béisbol invernal venezolano. Durante el pasado año, McMahon se desempeñó con los Kansas City Monarchs en la American Association (AA).

Cardenales de Lara sobre McMahon

José Yépez, gerente deportivo de los «pájaros rojos«, expresó su satisfacción con la adquisición. «Para nosotros siempre será importante contar con un bullpen fortalecido, y la llegada de este importado refuerza aún más a los brazos que ya teníamos», comentó Yépez. El directivo también destacó las cualidades del nuevo lanzador, describiéndolo como un pitcher joven con experiencia en el sistema de Ligas Menores. Su repertorio, que incluye una buena recta, ha demostrado ser efectivo, lo que genera gran optimismo en la organización.

McMahon, fue seleccionado en la novena ronda del draft de 2019 por los Washington Nationals. Su última participación en Ligas Menores fue en 2024 con la filial Doble-A de los Minnesota Twins. En los dos veranos más recientes, lanzó en la American Association, consolidando su experiencia en el circuito independiente.

Hunter McMahon en números

En su más reciente actuación en la AA, McMahon participó en 28 juegos, todos en rol de relevo. Sus estadísticas demuestran su consistencia, con una efectividad de 2.30 y un WHIP de 1.08. Además, registró un récord de 2 victorias y 2 derrotas, y logró 13 rescates. Con su incorporación, Cardenales de Lara suma un total de cinco peloteros extranjeros confirmados, y se espera el anuncio de un cupo adicional en los próximos días.