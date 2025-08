Zona del Crimen: La muerte dormía con una familia

En el caserío San Francisco nadie se imaginó de lo que Freddy era capaz. Detrás de ese hombre sereno había una mente perturbada, era una bomba de tiempo que pronto iba a estallar. A Freddy Bartolo Mendoza (34), la mente lo traicionó y terminó cometiendo uno de los crímenes más atroces que han ocurrido en el municipio Torres.

La madrugada de aquel 12 de febrero de 1990, la muerte estuvo rondando la casa de la familia Mendoza y justo ese día, Freddy no lograba conciliar el sueño, tenía ese trastorno desde hace más de un año, pero no era lo único que tenía, algunas personas aseguraron para ese entonces que tenía problemas mentales.

Freddy ya no aguantaba lo que estaba pasando con su mente, no poder dormir y fuertes dolores de cabeza lo estaban atormentando, no podía ser una persona común y corriente, era lo que le decía a algunos vecinos. La noche del 11 de febrero estuvo bebiendo cervezas, trataba de emborracharse para así poder dormir.

Fuera de la casa todo marchaba normal, las calles del caserío estaban desoladas, pero los gritos de una mujer hicieron saltar de la cama a algunos habitantes y de inmediato escucharon a unos niños gritar, no sabían qué podía estar pasando, pero en cuestiones de segundos todo volvió al silencio.

En ese momento, las personas decidieron quedarse dentro de sus casas porque tenían miedo de lo que podía ser, si se trataba de una violación, una muerte o hasta en espantos llegaron a pensar.

¿Cómo ocurrió este crimen?

Según lo relatado por los periodistas de la época, una persona de la tercera edad decidió levantarse y salir de su casa a ver qué estaba ocurriendo, debido a que escuchó los gritos muy cerca. Justo cuando salió y observó la casa de al lado vio una silueta, aparentemente, de un hombre golpeando algo que estaba en el piso, pero no lograba ver bien. Se trataba de Freddy, quien estaba muy furioso, no se había dado cuenta de que lo estaba observando el vecino y seguía golpeando con fuerza, al parar arrastró a un objeto más pequeño hasta un rincón. Era un “bulto” que se veía a lo lejos, el hombre tomó una lata, que tenía gasolina, lo rocío y encendió un fósforo.

El anciano de inmediato se acercó y le preguntó a Freddy ¿qué le pasa compadre? Y este con voz “serena” y sin titubear le dijo “no se acerque compadre que ya los maté a toditos. ¡Mírelos, ahí están muertos!”.

Freddy, quizás en medio de su trastorno, había asesinado a golpes a su esposa Josefina Navas (26) y a sus cuatro hijos de 11, 9, 5 y 2 años de edad. Luego arrastró los cuerpos y los apiló, una vez juntos les prendió candela.

Negaba el paso al lugar del crimen

Las llamas estaban consumiendo los cuerpos y aunque el vecino trató de entrar a la casa para apagar el fuego, Freddy le bloqueó el paso y le dijo que no se metiera.

“No pase compadre que ya los maté. Pero ahí les dejo un cheque para los gastos del entierro, pero nos deben sepultar a todos juntos”, fue lo que dijo el hombre. El vecino quedó en shock por todo lo que le estaba diciendo y no sabía qué hacer. No había pasado mucho tiempo, cuando Freddy comenzó a cortarse con un cuchillo.

Se roció gasolina en su cuerpo, al mismo tiempo que se clava el cuchillo, una de varias veces en el cuello, malherido caminó hasta donde estaban ardiendo los cadáveres y se abalanzó sobre ellos. El vecino impactado por todo lo que estaba viendo salió corriendo para avisar a otras personas y estos al llegar lograron apagar el fuego.

La muerte de Freddy

La Policía, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, de inmediato se trasladó hasta el sitio del suceso y logró rescatar a Freddy, quien aún estaba con vida.

El hombre fue llevado al Hospital de Carora y fue referido a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto, ese día los médicos que lo atendieron indicaron que tenía el 80% de su cuerpo con quemaduras.

Las probabilidades de que Freddy se salvara eran muy pocas porque no estaba respondiendo al tratamiento. Pasaron solo 24 horas para que el cuerpo de este hombre perturbado no resistiera y finalmente muriera.