Motorizado fallece tras chocar contra poste de luz al norte de Barquisimeto

Javier Alejandro Hernández, de 38 años, murió la madrugada del sábado al estrellarse contra un poste de iluminación justo antes de llegar a El Cují, al norte de Barquisimeto.

Se pudo conocer que cerca de las 2:00 de la madrugada, Javier iba a bordo de su moto en sentido Barquisimeto-Duaca y cuando pasaba entre la escuela de Policía y la entrada de El Cují, aparentemente, perdió el control de la unidad y al tratar de maniobrar salió expelido, impactando su cuerpo contra el poste.

Motorizado no sobrevivió el impacto

Javier presentó fractura en el antebrazo derecho y traumatismo craneal, debido a las fuertes lesiones, murió a los pocos minutos del hecho. Conductores que pasaban en ese momento por la zona decidieron bajarse para tratar de ayudarlo, pero no pudieron hacer nada porque ya no tenía signos vitales.

Al sitio del suceso se trasladó una comisión de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNB para hacer las experticias y el levantamiento del cuerpo.

Una fuente policial indicó que al sitio del suceso no llegó ningún familiar y que no pudieron avisarle al momento porque el celular de la víctima, aparentemente, estaba todo roto.

Durante la madrugada del sábado, el cuerpo de Javier fue trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.