Dos heridos por hecho vial en Los Leones al este de Barquisimeto

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Venezuela con Leones, al este de Barquisimeto.

Se pudo conocer que Jean Rodríguez, de 47 años de edad, y José Palma, de 59 años, iban a bordo de una moto por la avenida Venezuela y cuando se dirigían hacia la avenida Los Leones, Jean no se percató de un vehículo que iba en la dirección contraria e impactaron.

Los dos fueron trasladados al Hospital Central

El impacto hizo que ambos salieran expelidos y cayeran sobre el pavimento, presentando lesiones en sus cuerpos. Debido a la fuerza del choque y las heridas recibidas, ambos ameritaron ser auxiliados y trasladados de urgencia a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, donde quedaron bajo revisión médica.