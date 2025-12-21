La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

miércoles, 24 diciembre 2025
miércoles, 24 diciembre 2025
Sucesos

Dos heridos por hecho vial en Los Leones al este de Barquisimeto

Dos hombres de 47 y 59 años resultaron lesionados y trasladados al Hospital Central tras colisionar su motocicleta contra un vehículo en la avenida Venezuela con Leones.

Euseglimar González
Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la avenida Venezuela con Leones, al este de Barquisimeto.

Se pudo conocer que Jean Rodríguez, de 47 años de edad, y José Palma, de 59 años, iban a bordo de una moto por la avenida Venezuela y cuando se dirigían hacia la avenida Los Leones, Jean no se percató de un vehículo que iba en la dirección contraria e impactaron.

Los dos fueron trasladados al Hospital Central

El impacto hizo que ambos salieran expelidos y cayeran sobre el pavimento, presentando lesiones en sus cuerpos. Debido a la fuerza del choque y las heridas recibidas, ambos ameritaron ser auxiliados y trasladados de urgencia a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, donde quedaron bajo revisión médica.

Accidentes en moto deja un muerto y cinco lesionados durante el fin de semana
Deportes

