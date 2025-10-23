Investigan ataque a funcionario policial fallecido

Un funcionario adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana del estado Lara, falleció tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central Antonio María Pineda, luego de recibir cinco impactos de bala la tarde del pasado lunes 20 de octubre en Yaritagua.

Familiares de Williams Melo, de 38 años, que se encontraban apostados en las afueras de la emergencia del Hospital Central, afirmaron que el hombre se encontraba en sus días de descanso, por lo que decidió ir a un club de Yaritagua a jugar dominó. La jornada transcurría entre risas y bromas con los presentes, cuando aproximadamente a las 4:30 de la tarde, un sujeto desconocido llegó al lugar y sin decir una palabra accionó un arma de fuego contra Melo, en la espalda, huyendo del lugar sin dejar ningún rastro.

Investigan en busca del responsable del suceso

Los presentes prestaron apoyo al funcionario con primeros auxilios mientras lo trasladaron al Hospital Rafael Rangel de Yaritagua, en ese centro asistencial fue estabilizado y referido al Hospital Central de Barquisimeto, donde lamentablemente perdió la vida.

Integrantes de la División a la que pertenecía Melo, comenzaron una investigación para dar con el responsable del suceso, así como determinar las causas que le llevaron a actuar con saña contra el funcionario.