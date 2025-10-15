Cicpc detiene a miembros de banda «los Peto»

El seguimiento que venían realizando comisiones del Cicpc a las fechorías de la banda «los Peto», logró que funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto detuvieran a los cabecillas de esta organización en Barrio Unión. Se trata de Y.D.C.M (31) conocido como «el Peto» junto a J.R.R (54) y Y.AS.R (34), buscados por los delitos de robo, comercio de estupefacientes y lesiones, junto al agravante de que se encontraban solicitados.

Según la publicación en redes sociales de la instancia detectivesca, el procedimiento terminó en una persecución, luego de ser vistos en la calle 16 de este populoso sector de la parroquia Unión. Estos hombres intentaron darse a la fuga, aprovechando su conocimiento por las principales vías de este barrio. Pero los funcionarios no se dieron por vencidos y los persiguieron hasta acorralarlos, siendo un momento de tensión que se extendió por varios kilómetros de esta misma comunidad, hasta lograr la aprehensión de este trío con varias denuncias por sus fechorías.

Cicpc tiene intenso operativo en Barrio Unión

Como si se tratara de una película de acción, cuando los funcionarios logran detenerlos, confirman que estaban armados. De hecho, esa reacción la asumieron como la propia de hombres dedicados al robo de las personas y con tal grado de agresividad, que no sólo se conformaban con aplicar el psicoterror a sus víctimas, sino que ante la mínima reacción de resistencia se valían de empuñar el arma de fuego y someterlos bajo amenaza de muerte.

Lo hacían sin miramientos ni piedad, porque los nervios de esos transeúntes les pudieran ocasionar un infarto. La frialdad llegaba al extremo de que, en algunos casos, les disparaban a la víctima para no solamente despojarlos de sus pertenencias personales, sino que atentaban contra su vida.

Al ser verificados en el sistema Siipol, se confirmó que J.R.R posee registros por comercio de drogas, robo genérico, violencia física y robo de vehículo, además solicitud por el Juzgado Segundo de Ejecución de Lara por robo agravado. Así como «el Peto» era requerido por el mismo tribunal y con antecedentes penales por porte de arma, drogas, homicidio intencional, resistencia a la autoridad y robo de vehículo.