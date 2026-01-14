La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

viernes, 16 enero 2026
Sucesos

Hombre pierde la vida por una puñalada

Un hombre de 32 años perdió la vida de una puñalada cerca de Mercabar en Barquisimeto, elevando a tres la cifra de homicidios registrados en el estado Lara en lo que va de 2026.

Euseglimar González
Fernando Jesús Colmenárez Sánchez, un hombre de 32 años de edad, perdió la vida de una puñalada la madrugada de este martes en las adyacencias del Mercado Mayorista de Barquisimeto.

Aproximadamente, a las 5:30 de la mañana, Fernando estaba por los alrededores del mercado y fue sorprendido por su agresor, quien comenzó a discutir con él y en medio de una riña sacó un arma blanca y lo apuñaló en la región costal izquierda.

Fernando cayó al suelo malherido y enseguida el atacante huyó de la zona, mientras que las personas que hacen vida a diario en el mercado salían a ver qué estaba pasando y lo encontraron ensangrentado.

Al sitio llegaron funcionarios de seguridad para resguardar la escena, hasta tanto llegará una comisión del Cicpc.

Hombre perdió la vida por presunto ajuste de cuenta

Los funcionarios, adscritos a la Delegación San Juan del Cicpc, iniciaron las experticias y el levantamiento del cadáver. Una fuente policial indicó que se encuentran tras la pista del responsable del crimen.

La fuente alegó que el crimen, aparentemente, se maneja como un ajuste de cuentas; sin embargo, esta hipótesis puede cambiar a medida que avanza la investigación.

El cadáver de Fernando fue trasladado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda para que le practicaran la autopsia. El equipo del Diario de Lara, LA PRENSA, trató de ubicar a los familiares del hombre, pero no pudo ser posible porque la esposa se encontraba rindiendo declaraciones en el Cicpc.

La muerte de Fernando es la segunda que ocurre en menos de un mes, en las inmediaciones del mercado. El lunes 29 de diciembre, Germán López García, de 30 años, fue asesinado de un disparo en el pecho.

Sobre la muerte de Germán se supo que estaba en el sector Nueva Segovia, ubicado en la Zona Industrial III de Barquisimeto, adyacente a Mercabar, y para ese momento el móvil que manejaban era el ajuste de cuentas.

Asesinan a puñaladas a agricultor de 33 años en Buena Vista

Tres homicidios

En lo que va de año 2026, tres personas han sido asesinadas en Lara, uno por arma de fuego, otro por arma blanca y el tercero por objeto contundente.

Entre los casos se encuentra el homicidio de Juan Alejos, un joven de 24 años, que fue asesinado luego de recibir golpes y un botellazo en la cabeza, hecho ocurrido en Simón Planas.

El joven estuvo junto a amigos ingiriendo bebidas alcohólicas y pasadas las 11:00 de la noche del viernes 02 de enero, se inició la mortal riña.

