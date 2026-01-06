Joven pierde la vida tras recibir un botellazo en la cabeza

Juan Alejos, un joven de 24 años, perdió la vida la madrugada del 03 de enero luego de recibir golpes y un botellazo en la cabeza, hecho ocurrido en el sector Caja de Agua del municipio Simón Planas.

Se pudo conocer que el joven estuvo junto a varios amigos ingiriendo bebidas alcohólicas y pasadas las 11:00 de la noche del viernes 02 de enero, un hombre llegó hasta donde se encontraba el grupo y comenzó a discutir con uno de los acompañantes de Juan.

La discusión pasó a golpes y Juan trató de separarlos, pero el agresor comenzó a golpearlo a él también y se generó una pelea.

En medio del pleito, el agresor agarró una botella y lo golpeó en la cabeza, cuyo objeto contundente no partió ni causó herida abierta a Juan, minutos después la pelea cesó y el hombre se fue.

Juan quedó un rato hablando con sus amigos y luego se fue a su casa. Al llegar, supuestamente, les informó lo que había sucedido y que estaba bien, pero que iba a dormir.

Luego de estar acostado, el joven comenzó a vomitar y a convulsionar. El papá al ver el estado en el que estaba, de inmediato lo trasladó al Hospital de Sarare, en el que estuvo internado por varias horas.

Joven perdió la vida después de convulsionar

Un allegado a la familia contó que el joven continuó vomitando y con la crisis convulsiva, fue en ese momento en el que habría broncoaspirado y perdió la vida en la madrugada del 03 de enero.

Los familiares solicitaron la presencia de funcionarios del Cicpc para que iniciaran la averiguación de la muerte del joven, debido a que había probabilidades que se tratara de un homicidio, por lo sucedido previamente.

Durante la mañana del sábado, una comisión del Cicpc de Cabudare se trasladó hasta Sarare para iniciar las investigaciones y trasladar el cuerpo a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

El allegado a la familia contó que la autopsia reveló que el muchacho murió a consecuencias del golpe sufrido en la cabeza. El agresor huyó del municipio y es buscado por el Cicpc.