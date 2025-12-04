La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

jueves, 4 diciembre 2025
Sucesos

Hombre es capturado por llevar presunta sustancia ilícita

Un hombre fue detenido en el sector Padre Diego de Iribarren, Barquisimeto, cuando funcionarios del GOES y la FANB incautaron 148.15 kilos de presunta sustancia ilícita,

Euseglimar González
Un hombre fue detenido con más de 100 kilos de presunta sustancia ilícita en el sector Padre Diego, parroquia Aguedo Felipe Alvarado del municipio Iribarren.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) junto a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que según el reporte oficial el hombre se desplazaba en una camioneta cuando fue abordado por los uniformados y durante la inspección del vehículo, se localizaron 276 envoltorios de presunta sustancia estupefaciente con un peso de 148.15 kilos.

El hombre iba en una Ford Explorer

El chofer de la camioneta Ford Explorer en la que llevaban el alijo resultó detenido en medio del procedimiento. Además, incautaron un teléfono celular y un equipo satelital Starlink, señala el informe del GOES.

Este sería el segundo decomiso de gran magnitud registrado en esta zona rural de Barquisimeto en menos de un mes. Los uniformados continúan bajo investigaciones para dar con más traficantes.

